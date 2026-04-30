Ухилянтів можуть звільнити від штрафів: нардеп назвав умову

Передвиборчий «подарунок»? : нардеп натякнув на скасування штрафів для ухилянтів / © ТСН

Реклама

Народний депутат Юрій Камельчук припустив, що в Україні можуть анулювати штрафи для військовозобов’язаних чоловіків, які не оновили свої облікові дані. Ймовірно, це станеться перед виборами.

Про це нардеп із фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук сказав в інтерв’ю каналу «Інсайдер».

«Я думаю, що в певний момент перед виборами це буде зроблено. Єдине, що це має вигляд, знаєте, так: ми вас побили і ми вас прощаємо. Не дуже романтично, так би мовити», — каже він.

Реклама

штрафи мають бути «однозначно анульовані».

«І зробити це абсолютно нескладно. Зробити якісь майбутні податкові платежі тощо», — вважає Камельчук.

Також нардеп — проти ідеї карати тих чоловіків, які перебувають за кордоном. Замість цього він закликає мотивувати цих людей повернутися до України.

Зауважимо, що наразі офіційних рішень чи навіть проєктів щодо анулювання штрафів немає.

Реклама

Новини партнерів