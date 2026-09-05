Чи діє «режим тиші» на фронті: у ЗСУ розповіли деталі

Чи діє режим тиші на фронті 5 вересня / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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5 вересня Збройні сили України продовжують у повному обсязі виконувати визначені планом завдання з оборони держави.

Про це повідомили Суспільному в Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

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«Режим припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров’я військовослужбовців. Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі», — зазначило джерело Суспільного.

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Водночас командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов в ефірі «Суспільне Студія» повідомив про розпорядження Генерального штабу ЗСУ не завдавати уражень на оперативну глибину. За його словами, на тактичному рівні обмежень щодо ведення вогню та бойових дій у його підрозділі не запроваджували.

Представники двох бригад, які перебувають на Донеччині, повідомили Суспільному, що «режим тиші» в них не запроваджували. Про відсутність відповідної вказівки заявили й у бригаді на півночі Харківської області.

Натомість командування Сил територіальної оборони «Північ» станом на ранок отримало вказівку про «режим тиші». До цього співрозмовник Суспільного в командуванні повідомляв, що така вказівка не надходила.

«Режим тиші»: що відомо

Нагадаємо, раніше джерело Суспільного в Офісі президента повідомляло, що Сили оборони не отримували вказівок про припинення бойових дій на лінії фронту від 5 вересня. Водночас американська сторона обговорювала з Україною та Росією можливість припинення вогню в повітрі напередодні візиту спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до РФ.

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Джерела Суспільного в Конгресі США також заявляли про домовленість щодо перемир’я від 5 до 8 вересня, однак не уточнювали, якого саме формату воно має стосуватися.

Низка співрозмовників видання в Силах оборони заперечувала запровадження режиму припинення вогню по всій лінії фронту. Водночас військовослужбовець управління однієї з бригад на півдні підтвердив отримання відповідної вказівки.

Водночас вже після опівночі 5 вересня Росія продовжила атакувати Україну. Внаслідок ворожої атаки загорілася дев’ятиповерхівка в Борисполі. Після першої години ночі російські війська також завдали удару по промисловому підприємству в Кам’янському Дніпропетровської області.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів упродовж часу, необхідного для безпечного прибуття американських представників до Москви та проведення там переговорів. Після візиту до Росії спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають приїхати до Києва.

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