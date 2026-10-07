Чи дійсно чума з Росії загрожує Україні: МЗС дало офіційну відповідь

Речник МЗС України Георгій Тихий / © МЗС України

Реклама

На тлі спалаху чуми в Росії сусідні країни посилюють обмеження на кордонах. В Україні тим часом уважно стежать за ситуацією — у МЗС заявляють, що наразі підстав для занепокоєння немає.

Про це сьогодні, 7 жовтня, на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, повідомила кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

Реклама

Чи загрожує Україні спалах чуми

«Ми слідкуємо. Наші компетентні органи та система охорони здоров’я дуже уважно стежать за ситуацією, яка відбувається в РФ», — заявив Георгій Тихий.

Реклама

За словами речника МЗС, наразі жодної загрози для України немає.

Одним із чинників, який знижує ризик поширення інфекції в Україні, Тихий назвав відсутність пасажирського сполучення з Росією.

«У нас, на щастя, взагалі пасажиропотоку немає. Крім як туди, де власне цих пасажирів (російських військових — ред.), яких вбивають Сили оборони України. Але якогось сполучення чи постійного обміну людьми немає», — сказав речник МЗС.

У МЗС також звернули увагу на реакцію сусідніх країн, які запроваджують обмеження через епідеміологічну ситуацію в Росії.

Реклама

«Але ми бачимо, як сусідні країни реагують, закриваючи кордони, і розуміємо, що, на жаль, російський режим повторює всі ті самі патерни, які були задіяні за часів Радянського Союзу, особливо його фінальної стадії, коли режим не був здатен гарантувати мінімальну безпеку своїм людям», — заявив Тихий.

За його словами, це свідчить про кризу в управлінні Росією.

«Це показник, наскільки управління цієї країни в глибокій кризі, що вони не здатні забезпечити такі базові епідеміологічні речі», — резюмував речник МЗС України.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що через смерть жінки від чуми в Росії оголосили карантин і запровадили масковий режим.

Реклама

Також ми писали про те, як росіяни прибирають новини про чуму і змінюють причини смерті науковиці, намагаючись приховати масштаб спалаху.

Новини партнерів

Новини партнерів