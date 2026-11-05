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Чи дійсно енергетики не готувалися до нових ударів РФ: у ДТЕК пояснили, чому зі світлом стало гірше
У ДТЕК пояснили, чому в Україні погіршилася ситуація зі світлом — за останні три доби Росія завдала 78 ударів по енергетичній інфраструктурі.
В Україні причиною нинішніх важких відключень світла є не відсутність підготовки, а кардинальна зміна тактики ворога та колосальна інтенсивність нових атак.
Про це повідомили у пресслужбі енергокомпанії ДТЕК.
У компанії зізналися, що багато користувачів у Мережі їх запитують: чому зі світлом стало складніше і чи дійсно за майже п’ять років повномасштабної війни енергетики не підготувалися до атак.
В енергокомпанії відповіли на закиди щодо підготовки інфраструктури до обстрілів, наголосивши, що захисні та відновлювальні роботи тривають безперервно. Проте РФ постійно змінює тактику обстрілів та збільшує їхню інтенсивність:
У 2022 році окупанти здійснили 11 масованих атак на енергосистему за весь рік, причому цілили переважно по електростанціях.
А лише за останні три доби зафіксовано 78 ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Зараз під ударами і електростанції, і об’єкти передачі електроенергії.
«Вже п’ятий рік українська енергосистема працює в умовах постійних атак. Із такими масштабами та тривалістю руйнувань не стикалася жодна енергосистема світу. Серйозні пошкодження потребують значних зусиль і часу для відновлення. Постійні повітряні тривоги та загроза повторних атак ускладнюють роботу енергетиків», — пояснили у ДТЕК.
Енергетики запевнили, що цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання, щоб повертати світло в домівки українців.
Раніше повідомлялося, що Житомир переходить на енергетичний режим виживання.