Чи дійсно Хмара звільнився з військової служби через ВЛК: у Міноборони прокоментували

Новопризначений міністр оборони Євгеній Хмара / © Міністерство оборони

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Міністерство оборони спростувало чутки у соцмережах, що нібито їхнього нового очільника Євгенія Хмару звільнили з військової служби через ВЛК.

Про це передає «Укрінформ» з посиланням на відповідь міністерства.

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У Міноборони запевнили, що Євгеній Хмара обіймає посаду міністра оборони України як цивільна особа. Адже закон «Про національну безпеку України» вимагає, щоб цю посаду обіймала виключно цивільна особа.

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Там наголосили, що Хмара звільнений з військової служби на підставі підпункту «е» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

«Ця норма стосується саме генералів і адміралів: якщо вони не займають штатної посади, перебувають у розпорядженні, закон дозволяє звільнити такого генерала з військової служби», — підкреслили в Міноборони.

«Євгеній Хмара пройшов ВЛК по вимогливій графі для спецпідрозділу СБУ і повністю придатний до військової служби. Тому спекуляції довкола причин його звільнення нібито через ВЛК — брехня», — підсумували у відомстві.

Зауважимо, що вказана стаття у законі звучить так: «Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах: у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів — у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу)».

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Нагадаємо, вчора, 19 серпня, Євгеній Хмара офіційно очолив Міністерство оборони України.

Його попередник, Михайло Федоров, який останні шість місяців очолював Міноборони, 15 липня пішов у відставку. Після звільнення він публічно піддав гострій критиці Олександра Сирського та підтвердив, що наполягав на усуненні головнокомандувача з посади.

Через звільнення у багатьох містах України відбулися мітинги на підтримку Федорова.

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