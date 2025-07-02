Чи буде мобілізація чоловіків до 25 років: у Верховній Раді дали остаточну відповідь

Мобілізація чоловіків до 25 років / © ТСН.ua

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Останнім часом активно поширюється інформація про можливу загальну мобілізацію чоловіків віком до 25 років. Народний депутат Федір Веніславський, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, спростував інформацію про зміни щодо мобілізації чоловіків віком до 25 років.

Про це він повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

«Закон України про мобілізацію не передбачає призову на військову службу громадян до 25 років», — наголосив Веніславський під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

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За його словами, для військовозобов’язаних цієї вікової категорії передбачені контракти, а не масовий призов чи мобілізація. Він також додав, що Верховна Рада не ухвалювала жодних змін з цього приводу.

Нагадаємо, після того, як армія РФ відкрила нову ділянку фронту на півночі, в Сумській області, а президент України Володимир Зеленський під час саміту «Україна — Південно-Східна Європа» заявив про плани росіян захопити Одесу, не виключено, що в Україні зазнає змін і мобілізація.

Люди з інвалідністю отримують відстрочку від мобілізації, проте є нюанси, зокрема таким особам можуть приходити повістки від ТЦК, що не є порушенням закону.