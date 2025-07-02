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Чи буде мобілізація чоловіків до 25 років: у Верховній Раді дали остаточну відповідь
Верховна Рада не ухвалювала жодних змін щодо загальної мобілізації чоловіків віком до 25 років.
Останнім часом активно поширюється інформація про можливу загальну мобілізацію чоловіків віком до 25 років. Народний депутат Федір Веніславський, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, спростував інформацію про зміни щодо мобілізації чоловіків віком до 25 років.
Про це він повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
«Закон України про мобілізацію не передбачає призову на військову службу громадян до 25 років», — наголосив Веніславський під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
За його словами, для військовозобов’язаних цієї вікової категорії передбачені контракти, а не масовий призов чи мобілізація. Він також додав, що Верховна Рада не ухвалювала жодних змін з цього приводу.
Нагадаємо, після того, як армія РФ відкрила нову ділянку фронту на півночі, в Сумській області, а президент України Володимир Зеленський під час саміту «Україна — Південно-Східна Європа» заявив про плани росіян захопити Одесу, не виключено, що в Україні зазнає змін і мобілізація.
Люди з інвалідністю отримують відстрочку від мобілізації, проте є нюанси, зокрема таким особам можуть приходити повістки від ТЦК, що не є порушенням закону.