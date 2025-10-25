Чи дійсно об'єкти енергетики були незахищені від атак РФ: що кажуть у Міненерго

Міністерка Гринчук відкидає звинувачення щодо незахищеності енергооб’єктів

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заперечує, що об’єкти енергетики України не були достатньо захищені від російських ударів, через що в країні знову відключення світла.

Про це передає «Радіо Свобода».

Вона запевняє, що фізичний захист енергооб’єктів був зведений, і завдяки цьому вдалося уникнути значно масштабніших наслідків.

«Якби не фізичний захист, який був зведений на енергетичних об’єктах, ті удари, які ми зараз маємо, та тактика ударів з боку росіян, могли б завдати набагато більше втрат і в нас вже би було набагато більше відключень і ситуація була б набагато складнішою», — переконує Гринчук.

Міністерка пояснила, що через масованість і велику кількість російських атак, повністю відбити удари без пошкоджень складно. Особливо, коли 100 чи 200 дронів разом з ракетами летять на один об’єкт.

«Та масованість, коли буває понад 100, а то і під 200 дронів проти одного об’єкту в поєднанні з ракетами, дуже складно дійсно захистити так, щоби взагалі ніяк не пошкодило», — зазначає очільниця Міненерго.

На запитання журналістів про відсоток руйнувань енергооб’єктів сьогодні, Гринчук відповіла, що наразі це «важко визначити».

«Ми, чесно кажучи, намагаємося одразу повертати до роботи ті об’єкти, які пошкоджені. В нас в планах відновлення тих, які от за останні дві атаки були пошкоджені, нам треба декілька тижнів. Тому відсоток змінюється щодня. Працюють всі цілодобово для того, щоб цей відсоток готовності був завжди на високому рівні», — сказала міністерка.

