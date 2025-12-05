- Дата публікації
Чи дійсно прокурорка з Харкова "засвітилася" на OnlyFans: що каже прокуратура
У Харкові прокурорку перевіряють через ймовірний «підробіток» на OnlyFans, а фігурантка звинувачує ексбойфренда у помсті.
Харківська обласна прокуратура прокоментувала скандал, що нібито їхня співробітниця «підробляла» інтимним контентом на платформі на OnlyFans.
Про це передає пресслужба прокуратури.
У релізі визнали, що у соцмережах дійсно «гудуть» за прокурорку Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова Луїзу Карапетян.
Наразі призначено та розпочато службове розслідування для об’єктивної перевірки всіх обставин.
Своєю чергою, прокурорка подала до відділу поліції заяву, у якій зазначила, що поширення відповідних матеріалів, за її словами, здійснив її колишній хлопець, щоб помститися.
За даними прокуратури, правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України — порушення недоторканності приватного життя.
«У ситуації, що склалася, треба встановити істину та дати оцінку діям усіх сторін відповідно до закону, а не вдаватися до маніпуляцій та приниження людини в соціальних мережах», — закликають у Харківській прокуратурі.
Нагадаємо, що компанію OnlyFans визнано найприбутковішою у світі за доходом на одного співробітника.