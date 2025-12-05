Чи дійсно прокурорка з Харкова "засвітилася" на OnlyFans: що каже прокуратура

Харківська обласна прокуратура / Фото ілюстративне / © Харківська обласна прокуратура

Реклама

Харківська обласна прокуратура прокоментувала скандал, що нібито їхня співробітниця «підробляла» інтимним контентом на платформі на OnlyFans.

Про це передає пресслужба прокуратури.

У релізі визнали, що у соцмережах дійсно «гудуть» за прокурорку Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова Луїзу Карапетян.

Реклама

Наразі призначено та розпочато службове розслідування для об’єктивної перевірки всіх обставин.

Своєю чергою, прокурорка подала до відділу поліції заяву, у якій зазначила, що поширення відповідних матеріалів, за її словами, здійснив її колишній хлопець, щоб помститися.

За даними прокуратури, правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України — порушення недоторканності приватного життя.

«У ситуації, що склалася, треба встановити істину та дати оцінку діям усіх сторін відповідно до закону, а не вдаватися до маніпуляцій та приниження людини в соціальних мережах», — закликають у Харківській прокуратурі.

Реклама

Нагадаємо, що компанію OnlyFans визнано найприбутковішою у світі за доходом на одного співробітника.