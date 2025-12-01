- Дата публікації
Чи дійсно РФ захопила Куп'янськ: Зеленський відповів
Зеленський запевнив, що, попри заяви росіян, Сили оборони майже завершили зачистку міста Куп’янськ на Харківщині.
Президент Володимир Зеленський спростував заяви Путіна, що окупантам вдалося майже повністю захопити місто Куп’янськ на Харківщині.
Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Зеленський поскаржився, що західним журналістам слід частіше звертатися до українських джерел, а не до заяв пропагандистів РФ.
Він визнав, що в росіян були кілька наступальних операцій, але «жодна з них не була справді успішною».
«Безумовно точаться складні бої в самому Покровську і на інших напрямках. Наприклад, більше успіху в наших хлопців на Куп’янському напрямку. Хоча Росія каже, що захопила Куп’янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх [росіян] вичистили з цього міста», — запевнив Зеленський.
Президент пояснив, що інформацію про наступ росіян на тлі переговорів треба сприймати «об’єктивно», оскільки «російських військових багато». Він визнав, що деякі просування у ворога таки є, але фронт — це «жива контактна лінія, яка змінюється в один і в інший боки».
Раніше про захоплення Куп’янська і Вовчанська говорили диктатор Путін і його воєначальник Валерій Герасімов.