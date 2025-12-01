Чи дійсно РФ захопила Куп'янськ: Зеленський відповів

© Getty Images

Реклама

Президент Володимир Зеленський спростував заяви Путіна, що окупантам вдалося майже повністю захопити місто Куп’янськ на Харківщині.

Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський поскаржився, що західним журналістам слід частіше звертатися до українських джерел, а не до заяв пропагандистів РФ.

Реклама

Він визнав, що в росіян були кілька наступальних операцій, але «жодна з них не була справді успішною».

«Безумовно точаться складні бої в самому Покровську і на інших напрямках. Наприклад, більше успіху в наших хлопців на Куп’янському напрямку. Хоча Росія каже, що захопила Куп’янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх [росіян] вичистили з цього міста», — запевнив Зеленський.

Президент пояснив, що інформацію про наступ росіян на тлі переговорів треба сприймати «об’єктивно», оскільки «російських військових багато». Він визнав, що деякі просування у ворога таки є, але фронт — це «жива контактна лінія, яка змінюється в один і в інший боки».

Раніше про захоплення Куп’янська і Вовчанська говорили диктатор Путін і його воєначальник Валерій Герасімов.