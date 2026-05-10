Чи дійсно РФ зірвала обмін полоненими після гучного указу президента: Зеленський відповів

За словами Зеленського, підготовка відбувається в межах нещодавніх домовленостей Дональда Трампа та Володимира Путіна, а головним гарантом виконання цих умов виступає американська сторона.

Один з обмінів полоненими. Фото ілюстративне / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Запланований обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, який мав бути проведений в рамках домовленостей між Путіним і Трампом, вже готується.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії, гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав президент США. Обмін полонених — 1000 на 1000 — готується, і має бути проведений», — сказав він.

За словами Зеленського, гарантії про обмін брали на себе американці.

Перемир’я та обмін: останні новини

Раніше Дональд Трамп заявив про триденне перемир’я між Росією і Україною (9-11 травня) та обмін полоненими. Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до пропозиції США.

У Кремлі також підтвердили, що домовленості щодо припинення вогню та обміну полоненими було досягнуто після телефонних переговорів з адміністрацією президента США.

Проте згодом диктатор Путін заявив, що Росія нібито не отримувала від України пропозицій щодо обміну полоненими, про який сторони домовлялися за посередництва США. В коментарі УНІАН розповів поінформований представник Офісу президента заявив, що Путін хоче зірвати обмін.

У Мережі припустили, що таким чином диктатор хоче помститися за гучний указ президента Зеленського, в якому той дозволив росіянам провести парад на 9 Травня у Москві на Красній площі.

Російські пропагандистські канали та так звані «воєнкори» нервово відреагували на цей указ.

