Чи дійсно Трамп змінив думку щодо України: Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, чи дійсно у позиції Дональда Трампа стався перелам щодо України і він зрозумів наші аргументи щодо неможливості здачі територій.

Про це глава держави розповів у телефонній розмові з нашою телеведучою Аллою Мазур ексклюзивно для ТСН.

Мазур розповіла, що перед випуском новин розмовляла телефоном із президентом Зеленським і запитала: чи дійсно в позиції Трампа таки стався перелам і він прийняв аргументи, що Україна не віддасть Донбас, тому тепер потрібно буде тиснути на Путіна, а не на Київ.

«Трамп справді погодився, що український компроміс — це зупинка вогню по лінії фронту», — відповів Зеленський.

А деструктивні заяви з Москви — удар по дитячому садочку — і неспроможність Путіна підтвердити свої погрози на полі бою, зокрема, захопити Донбас до 15 жовтня і стали, на думку Зеленського, тригером рішення президента США по «Лукойлу» і «Роснєфті».

«Санкційний удар Америки виглядає ще більш катастрофічним після 19-го пакету санкцій з Європи», — каже президент.

Дуже вдала вийшла координація. Утім, переговорне вікно, за відчуттям президента України, Трамп для Путіна все ще тримає.

