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Чи дійсно Україна може здати Суми: у ЦПД прокоментували
«Влада готує Суми до здачі» — черговий масштабний фейк Кремля спростували
Росія почала чергову хвилю інформаційно-психологічної операції (ІПСО), що нібито окупаційні війська от-от захоплять Суми.
Про це передає Центр протидії дезінформації (ЦПД).
У ЦПД зауважили, що після заяви російського диктатора про те, що окупаційні війська нібито перебувають у «10,5 км від Сум», що не відповідає дійсності, ворожі ресурси почали поширювати маніпулятивні публікації з ключовим наративом «влада здає місто».
«Пропагандисти стверджують, що місцева адміністрація буцімто навмисно не займається відновленням критичної інфраструктури, бо Суми готують до „здачі“», — зазначають у ЦПД.
У відомстві наголосили, що ці тези не знайшли відгуку серед українців. Тому ворог вдався до штучного створення видимості «масового незадоволення» серед містян. Зокрема, у TikTok було запущено відео від імені «жительки Сум», яка емоційно скаржиться на низький тиск води у водопроводі. Цей ролик швидко підхопили та розтиражували російські Telegram-канали.
«Характерно, що першоджерелом цього відео став анонімний акаунт, який маскується під „українського військового“, а не сама „жителька Сум“. Це давно відпрацьована тактика спецслужб рф: створюється профіль, де публікується нейтральний навколовійськовий контент для завоювання довіри аудиторії, після чого туди вкидаються деструктивні фейки», — пояснили у відомстві.
У ЦПД наголошують, що росіяни прагнуть посіяти страх серед жителів Сум, підірвати довіру до керівництва міста й держави.
Раніше у РНБО спростували інформацію російської сторони про буцімто наближення до Сум.