Чи дійсно Україна може здати Суми: у ЦПД прокоментували

«Влада здає місто»: росіяни запустили масштабну ІПСО про захоплення Сум / © ТСН.ua

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Росія почала чергову хвилю інформаційно-психологічної операції (ІПСО), що нібито окупаційні війська от-от захоплять Суми.

Про це передає Центр протидії дезінформації (ЦПД).

У ЦПД зауважили, що після заяви російського диктатора про те, що окупаційні війська нібито перебувають у «10,5 км від Сум», що не відповідає дійсності, ворожі ресурси почали поширювати маніпулятивні публікації з ключовим наративом «влада здає місто».

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«Пропагандисти стверджують, що місцева адміністрація буцімто навмисно не займається відновленням критичної інфраструктури, бо Суми готують до „здачі“», — зазначають у ЦПД.

У відомстві наголосили, що ці тези не знайшли відгуку серед українців. Тому ворог вдався до штучного створення видимості «масового незадоволення» серед містян. Зокрема, у TikTok було запущено відео від імені «жительки Сум», яка емоційно скаржиться на низький тиск води у водопроводі. Цей ролик швидко підхопили та розтиражували російські Telegram-канали.

«Характерно, що першоджерелом цього відео став анонімний акаунт, який маскується під „українського військового“, а не сама „жителька Сум“. Це давно відпрацьована тактика спецслужб рф: створюється профіль, де публікується нейтральний навколовійськовий контент для завоювання довіри аудиторії, після чого туди вкидаються деструктивні фейки», — пояснили у відомстві.

У ЦПД наголошують, що росіяни прагнуть посіяти страх серед жителів Сум, підірвати довіру до керівництва міста й держави.

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Раніше у РНБО спростували інформацію російської сторони про буцімто наближення до Сум.

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