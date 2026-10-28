Чи дійсно Україні загрожує дефіцит ліків через удари РФ: у МОЗ відповіли

Ланцюжки рвуться, але аптеки працюватимуть: У МОЗ розвіяли страхи про брак медикаментів

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В Україні, попри російські обстріли, зокрема удари по складах медикаментів, не буде дефіциту ліків.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров’я на запит «РБК-Україна».

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У МОЗі визнали, що російські війська систематично завдають ударів по складській, виробничій та логістичній інфраструктурі фармацевтичного ринку. Через це існує ризик пошкодження об’єктів, втрати запасів препаратів і порушення маршрутів постачання.

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Водночас, у міністерстві запевнили, що системного дефіциту лікарських засобів в Україні немає.

«Виникають точкові тимчасові труднощі з постачанням окремих препаратів», — повідомили у МОЗ.

У відомстві запевнили, що наразі працюють з виробниками, імпортерами та дистриб’юторами на реагуванні на такі перебої, відновленні постачання та зменшенні ризиків їхнього повторного виникнення.

Що ще зробив уряд для уникнення дефіциту ліків

Перш за все, Кабмін розширив можливості зберігання та відвантаження лікарських засобів із додаткових складських приміщень. Компанії зможуть використовувати приміщення, відомості про які відсутні в ліцензійному реєстрі або які належать іншому ліцензіату.

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Крім того, уряд спростив процедуру контролю імпортних ліків, щоб прискорити їхнє постачання до аптек і лікарень. Вимоги до якості препаратів при цьому зберігаються.

Раніше директорка ради директорів фармацевтичної компанії «Дарниця» Катерина Загорій запевнила, що, попри обстріли, ліки вітчизнаного виробництва будуть.

«Українські ліки будуть. Може бути ситуація, що вони будуть не всюди одночасно», — заявила вона.

Нагадаємо, що минулого місяця РФ вдарила по фармацевтичному заводу «Дарниця» у Києві.

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