Чи дійсно українських чоловіків депортують з Німеччини: адвокат пояснив

Між правом і політикою: чи реально депортувати українців призовного віку з Німеччини

Реклама

Президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявили, що Берлін готує механізми для повернення українських біженців додому, зокрема чоловіків призовного віку.

Чи дійсно Німеччина буде депортувати українських чоловіків, розповів адвокат Юрій Демченко у своєму Tik-Tok.

«Тому давайте з холодною головою розберемося, чи можливо це, і взагалі що буде відбуватися. Відразу скажу друзі, що я мало вірю в це, як юрист, тому що казати — це одне діло, а робити насправді і зробити, реалізувати те, що сказав політик, не завжди юридично виявляється можливим», — зазначає адвокат.

Реклама

Демченко нагадав, що Мерц і раніше робив заяви щодо повернення українських чоловіків додому. Проте, як зробити це на практиці — адвокат називає дуже складним питанням.

«Тобто депортувати формально можна. Але чи можна депортувати масово просто через призовний вік — це вже інше питання. Це вже дискримінаційні моменти, які ні одна країна не може зробити», — переконаний юрист, який посилається на європейське законодавство.

Демченко наголосив, що тимчасовий захист (який наразі діє до березня 2026 року) базується на Директиві ЄС від 2001 року. Вона гарантує захист усім групам біженців без поділу на військовозобов’язаних і ні.

«І директиви Євросоюзу, які виносили за останні 4 роки, там також немає ніяких умов про те, чи ти чоловік, чи ти жінка, чи ти військовозобов’язаний. Це все дискримінаційні умови. Немає ніяких нормативних артів на європейському рівні, які давали право країні масово до когось депортувати у воюючу країну. Це перший момент, який дуже важливий», — каже юрист.

Реклама

Крім того, він ще нагадав про німецький «24-й параграф». Це положення внутрішнього права Німеччини, яке імплементує європейську директиву. Воно надає легальну посвідку на проживання (ВНЖ), яка фактично захищає від безпідставної депортації.

Юрист наголошує, що випадки депортації існують, але вони є індивідуальними:

Порушення місцевого законодавства (кримінальні чи адміністративні правопорушення).

Відсутність законних підстав для перебування в країні.

Масове ж повернення людей у країну, де тривають бойові дії, суперечить Європейській конвенції з прав людини, вважає адвокат.

«Але масові депортації українців по принципу призовного віку — це нереально, це дискримінація і це не передбаченоєвропейським законодавством. Тому, як на мене, друзі, це дуже-дуже нереально, скажімо так. Як ви знаєте, зараз до кінця травня ми чекаємо проєкт про продовження тимчасового захисту, чи його закінчення, чи в якій формі він буде продовжений, це ми побачимо», — додав юрист.

Реклама

Чого чекати в майбутньому?

Наприкінці травня 2026 року очікується оприлюднення проєкту щодо подальшої долі тимчасового захисту в ЄС. На думку адвоката, можливі такі сценарії:

Обмеження прийому нових біженців.

Зміна умов виплат чи соціальної підтримки.

Проте позбавлення захисту тих, хто його вже отримав, він називає юридично сумнівним.

За словами президента Зеленського, Україна та Німеччина спільно візьмуться за тих українських чоловіків, хто виїхав незаконно.