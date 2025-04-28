Чи дійсно вживання сала сповільнює старіння: відповідь фахівця

Сало / © pixabay.com

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Фахівці стверджують, що сало не є суперфудом, бо калорійне і не має високої поживної щільності. Ймовірно, надмірне його споживання може прискорювати старіння.

Про це “РБК-Україна” розповів керівник Лабораторії епігенетики Інституту геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, кандидат біологічних наук Дмитро Краснєнков.

Їсти сало можна помірно: невеликий шматочок дасть енергію та деякі жирні кислоти. Проте надлишок – шкідливий через калорії, насичені жири та холестерин.

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“Прямих досліджень впливу сала на біологічний годинник немає, але його склад дозволяє припустити, що надмірне споживання, ймовірно, прискорює старіння, а не сповільнює”, — каже експерт.

Нагадаємо, серед українців побутує думка, що у четвер не можна колоти свиню. Нібито через це у салі можуть завестися черви.