ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Чи дійсно вживання сала сповільнює старіння: відповідь фахівця

Чимало людей полюбляє цей продукт, утім переїдати його не варто.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сало

Сало / © pixabay.com

Фахівці стверджують, що сало не є суперфудом, бо калорійне і не має високої поживної щільності. Ймовірно, надмірне його споживання може прискорювати старіння.

Про це “РБК-Україна” розповів керівник Лабораторії епігенетики Інституту геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, кандидат біологічних наук Дмитро Краснєнков.

Їсти сало можна помірно: невеликий шматочок дасть енергію та деякі жирні кислоти. Проте надлишок – шкідливий через калорії, насичені жири та холестерин.

“Прямих досліджень впливу сала на біологічний годинник немає, але його склад дозволяє припустити, що надмірне споживання, ймовірно, прискорює старіння, а не сповільнює”, — каже експерт.

Нагадаємо, серед українців побутує думка, що у четвер не можна колоти свиню. Нібито через це у салі можуть завестися черви.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie