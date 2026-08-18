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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
363
Час на прочитання
2 хв

Чи дійсно ЗСУ знають заздалегідь, куди вдарить балістика: радник Зеленського відповів

За словами «Флеша», публічне обговорення можливих атак не є підказкою для російських окупантів, адже ті й без того знають розташування вразливих об’єктів. Проте подібні дописи несуть іншу загрозу.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Радник президента пояснив, чим небезпечні спекуляції щодо нових ракетних обстрілів

Радник президента пояснив, чим небезпечні спекуляції щодо нових ракетних обстрілів / © ТСН.ua

Ніхто не здатний точно спрогнозувати час, місце чи кількість майбутніх ударів РФ балістичними ракетами, а публічні спекуляції псевдоекспертів лише допомагають ворогу погіршувати психологічний стан українців.

Про це заявив військовий експерт і фахівець із радіотехнологій, а також радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Друзі, ніхто точно не знає, куди, коли і скільки разів наш противник буде завдаватиме ударів балістичною зброєю. Не слухайте якісь фантазії експертів-любителів хайпу», — заявив радник Зеленського.

«Флеш» відверто визнав, що якби Сили оборони знали цю інформацію, то врятували б безліч людей та матеріальних ресурсів.

За словами Бескрестнова, громадянам не варто довіряти «експертам-любителям хайпу», які постійно вигадують потенційні цілі для обстрілів — від мостів і водоканалів до каналізації чи цивільних підприємств.

«Знаєте, чому це погано? Ні, це не підказка противнику. Він і так знає, куди нас можна боляче вразити. Ці публікації дають ворогу можливість аналізувати реакцію людей у соцмережах і розуміти, які удари будуть найболючіші не для економіки чи армії, а само для народу. Тому що зараз триває фаза терору», — підсумував «Флеш».

Раніше на тлі масового поширення тривожних прогнозів про «зимовий апокаліпсис» та закликів залишати великі міста, енергетичні експерти пояснили, де межа між реальними загрозами та ворожими ІПСО й хайпом.

Також ми писали, чи зможе Київ уникнути морозного апокаліпсису взимку 2026-2027.

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