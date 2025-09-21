Чи "доб'є" виїзд 18-22-річних економіку України: експерт пояснив

Голова Ради резервістів ЗСУ: Виїзд молоді 18-22 років майже не впливає на економіку країни / © ТСН

Економіка України не тримається на 18-22-річних хлопцях, тому виїзд цієї вікової групи населення майже не впливає на фінансову ситуацію в країні.

Таку позитивну думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі День.LIVE.

Тимочко наголосив, що дозвіл на виїзд за кордон для 18-22-річних хлопців — це не право на еміграцію. Молоді чоловіки отримали можливість перетинати кордон і можуть так само повернутися назад.

Він вважає, що вікова категорія 18–22 — це переважно студенти, які лише здобувають освіту й не є ключовою економічною опорою країни.

«Можливо, вони десь підробляють у вільний від навчання час. Це ніхто не забороняє. Але точно на них не формується економіка України. Це теж важливо розуміти. Так, звичайно, робота будь-якого громадянина і сплата податків з його роботи впливає на економіку, але точно не якісь конкретні вікові категорії. Це теж треба усвідомлювати», — сказав Тимочко.

Нагадаємо, що 26 серпня уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Голова МВС Клименко пояснив, навіщо дозволили виїзд 18–22-річним.

Своєю чергою, український бізнес повідомляє про звільнення серед чоловіків 18–22 років, яким дозволили виїздити за кордон.

Також голова Конфедерації роботодавців розповів, що студенти беруть академвідпустки і тікають за кордон.

Тим часом, прикордонна служба Польщі зафіксувала збільшення кількості прибуття молодих українців віком 18-22 років.