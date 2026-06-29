Чи допомагає Білорусь Росії атакувати Україну: у ДПСУ зробили заяву

Андрій Демченко / © Держприкордонслужба України

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На території Білорусі наразі немає великих угруповань російських військ, тому будівництво нових військових об’єктів ведеться силами самої білоруської влади. Водночас Мінськ постійно проводить навчання, перевіряє боєготовність своєї армії та технічно допомагає Росії здійснювати повітряні атаки проти України.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Як Білорусь допомагає РФ зараз

За його словами, РФ суттєво скоротила свою військову присутність у сусідній країні порівняно з минулими роками. Наразі розбудова інфраструктури ведеться в межах так званого Південного оперативного командування, яке Білорусь створила спеціально для фокусу на українському кордоні.

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«2023 року Росія тримала на території Білорусі близько 10-12 тисяч свого особового складу… Але поступово Росія їх вивела і ними ж посилила лінію фронту. Нових не заводила», — зазначив Андрій Демченко.

Речник ДПСУ додав, що зараз на території Білорусі складно знайти час, коли б не відбувалася підготовка або перевірка мобілізаційного ресурсу, які Мінськ проводить для своїх військ. Водночас режим Лукашенка звинувачує Україну в «загрозах», щоб приховати свою участь у війні. Насправді ж територію Білорусі досі активно використовують для російських атак.

За словами Андрія Демченка, Білорусь люб’язно надає свої бази та полігони, а також розміщує біля українського кордону різні технічні засоби. Ці прилади підсилюють сигнал для російських «Шахедів» та засобів радіоелектронної боротьби, допомагаючи координувати удари безпілотників по території України.

Загроза з боку Білорусі — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що у Білорусі під контролем Росії добудовують військові дороги, а також бази для зброї та пального біля кордону з Україною. За даними розвідки, у російських документах ці об’єкти безпосередньо пов’язують із завданнями так званої «сво».

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Раніше Андрій Демченко заявляв, що Росія продовжує чинити вплив на Білорусь, де зараз фіксують розширення мережі військових об’єктів.

До слова, ще 19 червня Володимир Зеленський висунув ультиматум Лукашенкові, щоби той негайно припинив допомагати Росії. На виконання умов білоруському режиму дали рівно один тиждень.

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