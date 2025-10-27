ТСН у соціальних мережах

Чи допускає Захід військову поразку РФ у війні: думка експерта

Війна між Росією та Україною має бути завершена лише шляхом мирної угоди — так вважає Захід.

Війна Росії проти України

Захід досі не уявляє військової поразки Росії. Наші партнери займають рівновіддалену позицію.

Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив кандидат політичних наук Євген Магда.

Як пояснив експерт, у західному способі мислення завершення війни передбачається тільки через мирні домовленості.

«Уявити собі, що найбільша в сучасному світі війна буде завершена через військову поразку однієї зі сторін достатньо складно. Захід взагалі, я думаю, не уявляє собі військової поразки Росії», — пояснив політолог.

Наші партнери, додає він, дуже поступово прощаються зі своїм стразом.

«Вони хочуть бути святішими за Папу Римського і намагаються бути рівно віддаленими», — каже Магда.

Натомість Україна платить за безпеку Європи найдорожчим — життям і здоров’ям своїх громадян.

Раніше польський премєр Дональд Туск зробив гучну заяву про майбутнє України.

«Я не сумніваюся, що Україна виживе як незалежна держава. Зараз головне питання — скільки жертв ми побачимо. Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме десять років, але що Україна готова воювати ще два-три роки», — висловився він.

