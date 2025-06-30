Чи досяжна мета Путіна щодо захоплення Одеси: у РНБО відповіли

© Associated Press

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У РНБО прокоментували заяви західних медіа про те, що Путін буцімто хоче окупували Одесу. Там запевнили: які б плани на Україну не мав диктатор, у нього нічого не вийде.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він наголосив: публікації про те, що Путін щось там планує окупувати — «це щось».

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«Путін взагалі хоче повністю знищити Україну, але бажати він може чого завгодно. Немає жодного сенсу писати про його плани „окупувати Одесу“ чи ще щось. Планувати може скільки завгодно, в нього не вийде», — акцентував керівник ЦПД.

Натомість Україна, додає він, планує знищення режиму Путіна.

«От і все. Памʼятайте про це. Все від нас залежить», — завершив Коваленко.

Раніше у Financial Times написали, що Росія не готова до припинення вогню, а її головна мета — Одеса. Один із західних посадовців вважає, що саме це місто є нинішнім фокусом Кремля. Путін розглядає його як історично «російське», а його захоплення позбавить Україну доступу до головного порту.

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Європейські лідери застерігають: хоча українці не мають наміру капітулювати, без нової масштабної допомоги є ризик втрати нових міст і територій.

Оцінки від деяких офіційних осіб НАТО звучать ще песимістичніше. Вони попереджають: якщо тенденція збережеться, без суттєвого збільшення західної допомоги Україна може досягти критичної межі вже за шість місяців. У той час як Росія, попри втрати, зможе утримувати темп операцій іще рік, Україна може втратити здатність до ефективного опору вже восени.

Водночас деякі західні оглядачі залишаються обережно оптимістичними. Вони вказують, що за останній рік Росія змогла захопити лише 0,25% території України, а перевага Києва в дронах не дозволяє РФ вести масований наступ. Навіть у разі прориву, вважають аналітики, у Росії не вистачить бронетанкових сил, щоб повністю скористатись здобутком.

Своєю чергою, один із дипломатів припускає, що навіть усмішка нового Генсека НАТО Рютте, відомого своїм оптимізмом, може зникнути до кінця року.

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