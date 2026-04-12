На фронті немає тиші / © Associated Press

Реклама

Станом на ранок 12 квітня від початку дії великоднього перемир’я війська Росії 2299 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Режим припинення вогню почав діяти о 16.00 11 квітня і станом на 7.00 12 квітня українські військові зафіксували низку порушень, серед яких:

Реклама

вісім штурмових дій окупантів

479 обстрілів російської армії

747 ударів дронами-камікадзе («Ланцет», «Молнія») та 1045 ударів fpv-дронами

В Генштабі зазначили, що ударів ракетами, керованими авіабомбами, а також «Shahed» не було.

Великоднє перемир’я — останні новини

Нагадаємо, 9 квітня президент Росії Володимир Путін оголосив про перемир’я в Україні від 16.00 11 квітня до кінця дня 12 квітня. Президент України Володимир Зеленський Зеленський заявив, що Україна діятиме «дзеркально».

Судячи з усього, окупанти не збираються дотримуватися ніяких домовленостей, про що раніше і попереджали експерти.

Про це свідчить, зокрема, трагічний випадок, що стався у Запорізькій області. Там російські окупанти під час «перемир’я» вбили українську евакуаційну групу.

Реклама

Зазначимо також, що 11 квітня бувально за годину до старту режиму тиші росіяни влаштували пекло у Херсоні — кидали КАБи, влучили у тролейбус з людьми, водій помер у лікарні.

У Сумській області цієї ночі ворог підступно атакував медичний автомобіль, постраждали медики.