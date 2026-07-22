Оплата комунпослуг / © ТСН.ua

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Господарський суд міста Києва роз’яснив, що власник квартири зобов’язаний оплачувати житлово-комунальні послуги навіть у разі, якщо він фактично не проживає у помешканні, у квартирі ніхто не зареєстрований, а письмовий договір із виконавцем послуг не укладено.

Про це йдеться в рішенні суду, яке цитує Судово-юридична газета.

Суд розглянув справу за позовом постачальника теплової енергії та гарячої води, який вимагав стягнути з власника квартири понад 44 тисячі гривень заборгованості за комунальні послуги, абонентське обслуговування, інфляційні втрати та три відсотки річних.

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Чому суд став на бік постачальника

Під час розгляду справи відповідач стверджував, що не повинен сплачувати нарахування, оскільки не проживав у квартирі, не був зареєстрований за цією адресою та не підписував заяву про приєднання до договору.

Втім, суд зазначив, що відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» саме власник нерухомості є індивідуальним споживачем комунальних послуг і набуває відповідних прав та обов’язків.

Крім того, суд наголосив, що навіть відсутність письмового договору сама по собі не звільняє від обов’язку оплачувати фактично отримані послуги. Такий підхід відповідає усталеній практиці Верховного Суду.

У рішенні зазначається, що сам факт непроживання у квартирі не припиняє обов’язку власника оплачувати теплопостачання та інші житлово-комунальні послуги, якщо вони фактично надавалися багатоквартирному будинку.

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Суд звернув увагу, що законодавство передбачає спеціальний механізм звільнення від оплати окремих послуг у разі тимчасової відсутності мешканців. Для цього власник повинен звернутися до виконавця із відповідною заявою, надати підтвердні документи, а в окремих випадках забезпечити відключення та опломбування внутрішньоквартирних мереж.

Як встановив суд, відповідач не повідомляв постачальника про непроживання, не звертався із заявами про припинення чи обмеження надання послуг, не подавав документів для проведення перерахунку та не оскаржував якість або обсяг отриманих послуг.

Яке рішення ухвалив суд

Дослідивши надані сторонами докази, Господарський суд міста Києва дійшов висновку, що постачальник довів факт належного надання послуг і правильність здійснених нарахувань.

У результаті суд задовольнив позов і зобов’язав власника квартири сплатити заборгованість за житлово-комунальні послуги, а також інфляційні втрати, три відсотки річних і судові витрати.

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Нагажаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопрєкт, який передбачає запровадження QR-коду в платіжках за комунальні послуги, за допомогою якого споживачі зможуть переглянути економічне обґрунтування тарифу, структуру вартості послуги та детальний розрахунок її ціни.

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