Чи довіряють українці Зеленському: соціологи здивували цифрами

Володимир Зеленський / © Associated Press

Станом на кінець січня 2026 року більшість громадян України продовжують довіряти президенту Володимиру Зеленському. Проте використання спеціальних соціологічних методик показало, що реальний рівень підтримки є дещо нижчим за офіційний.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Згідно з даними прямого опитування, 61% респондентів висловили довіру Володимиру Зеленському. Не довіряють главі держави 33% опитаних. Таким чином, баланс довіри-недовіри залишається позитивним і становить +28%, що відповідає показникам середини січня цього року.

Соціологи деталізували структуру підтримки:

25% довіряють «повністю»;

36% довіряють «скоріше»;

16% «скоріше» не довіряють;

17% «зовсім» не довіряють.

Опитування КМІС / © КМІС

Аби перевірити щирість відповідей та виключити фактор соціального схвалення або страху, КМІС провів експеримент. Половині респондентів ставили пряме запитання, а іншій половині запропонували метод «задуманого знайомого».

Суть методу полягала в тому, що респондент мав подумати про близьку людину (або про самого себе) і відповісти, чи довіряє ця «задумана особа» президенту. Така анонімність зазвичай дозволяє отримати більш відверті відповіді.

Результати експерименту показали, що за непрямою методикою рівень довіри до Володимира Зеленського становить 53%. Це на 8 відсоткових пунктів менше, ніж за прямого запитання (61%).

Опитування КМІС / © КМІС

Чому виникла розбіжність

Експерти КМІС проаналізували причини різниці у цифрах. На їхню думку, гіпотеза про те, що українці бояться критикувати владу, є малоймовірною. В Україні зберігається свобода слова, медіа вільно критикують керівництво держави, а абсолютна більшість громадян має доступ до альтернативних джерел інформації в Інтернеті.

Соціологи схиляються до думки, що головною причиною розриву є так звана «державницька» позиція громадян.

«Люди можуть критикувати президента і бути незадоволеними його діями. Але оскільки є усвідомлення потреби єднатися в нинішній воєнний період, то в опитуванні вони скажуть, що "так, ми довіряємо нашому президенту"», — пояснюють у КМІС.

Тобто, відповідаючи безпосередньо, респонденти демонструють необхідність політичної єдності під час війни. Натомість коли запитання ставиться про «знайомого», цей внутрішній цензор вимикається, що і дає дещо нижчий, але більш реалістичний показник довіри.

Як довго українці готові терпіти війну

Нагадаємо, також за результатами нещодавнього опитування КМІС, більшість українців зберігають готовність терпіти війну стільки, скільки буде необхідно для досягнення прийнятного результату. Про це заявили 65% респондентів, і цей показник залишається стабільним упродовж останніх місяців.

У КМІС зазначають, що подібний рівень суспільної стійкості фіксували у вересні та грудні 2025 року попри масовані російські обстріли, руйнування інфраструктури та складну економічну ситуацію. Готовність продовжувати спротив зберігається в усіх регіонах України — від 58% на сході до 72% у Києві.

Водночас частина громадян — близько 17% — вказують, що можуть витримати війну лише кілька місяців або пів року. Соціологи пояснюють таку позицію насамперед втратами серед військових і цивільних, страхом за життя близьких, постійними обстрілами, економічними труднощами та психологічним виснаженням. Водночас проблеми з електро- та теплопостачанням як ключову причину назвали лише близько 5% від усього дорослого населення.

У КМІС наголошують, що загалом громадські настрої залишаються відносно незмінними, а більшість українців, попри війну і тиск з боку Росії, не демонструють готовності до швидких поступок.