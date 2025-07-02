Чи дозволять "полуничку": скільки підписів набрала петиція про декриміналізацію порно в Україні

Платформа OnlyFans / © Associated Press

Реклама

Петиція про декриміналізацію порно в Україні набрала 25 тисяч підписів. Тепер її може розглянути Володимир Зеленський.

Документ з’явився на сайті президента України.

Що відомо про петицію

Звернення було оприлюднене 27 червня 2025 року. Авторка петиції про декриміналізацію порно — onlyfans-модель Світлана Дворнікова.

Реклама

«Декриміналізувати виробництво контенту для дорослих, щоб правоохоронці займалися реальними злочинами, а не робили контрольні закупівлі інтимних фотографій», — назвала її дівчина.

Як написала Дворнікова, за п’ять років вона віддала податками державі понад 40 мільйонів гривень.

«Сорок мільйонів — це сотня пікапів або дві тисячі FPV-дронів для ЗСУ. Сорок мільйонів — це сотні убитих на фронті росіян. Проте замість вдячності за ці гроші держава відкрила проти мене кримінальну справу за статтею 301, а правоохоронці натякали, що за певну суму праворуч може зникнути. Я не одна така. Це наша реальність — до моделей OnlyFans приходять ті, хто мав би захищати закон, відкривають кримінальні справи та пропонують корупційні угоди», — зауважила модель.

Саме тому вона попросила гаранта Конституції України підтримати законопроєкт №12191 від 11.11.2024 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення його окремих положень щодо кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності».

Реклама

«Цей законопроєкт є кроком до справедливості, захисту прав людини та приведення нашого законодавства до тих стандартів цивілізованого світу, за які Україна зараз проливає дах», — вважає Дворнікова.

Вона стверджує, що наразі в нашій державі переслідують та штрафують людей за дії, які не мають складу злочину та які не передбачають наявність жертв чи потерпілих.

«У 2023 році за 301 статтею відкрили 1943 справи-привиди, де немає ні злочинців, ні потерпілих. Проте вони з’їли 85,5 тисяч робочих годин слідчих. Тобто у нас ціла армія слідчих замість пошуку справжніх злочинців грається у казки про моральність», — додала авторка петиції.

Крім того, за підрахунками експертів, декриміналізація еротичного контенту буде приносити до бюджету близько 12,3 млн доларів податків щороку.

Реклама

Вона закликала публічно підтримати законопроєкт №12191, сприяти його внесенню до порядку Верховної Ради «не завтра, не за місяць, не після війни — зараз».

Нагадаємо, українські моделі, що одержують дохід від створення контенту на інтернет-платформі OnlyFans, за 2020-2022 роки сукупно заробили $123 млн. Проте сплачувати податки вони не можуть, оскільки поширення такого контенту в Україні заборонено.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк із посиланням на дані Державної податкової служби, близько 5000 українських моделей на OnlyFans отримали:

2020 рік: приблизно $8 млн. доходів.

2021 рік: вже понад $35 млн. доходів.

2022 рік: майже $80 млн. доходів.

Нардеп уточнив, що платформа OnlyFans від себе вже сплачуватиме податки в Україні.

Реклама

«Але „актори-українці“, навіть якщо ці люди і хотіли б заплатити податки, то це неможливо. Це зараз за фактом явка з повинною», — пояснив він.

Раніше ми писали про те, що навіть приватний обмін інтимними фотографіями між двома повнолітніми людьми в Україні може мати юридичні наслідки. Причина — суворе трактування положень Кримінального кодексу.

За словами адвоката Сергія Старенького, обмін оголеними зображеннями, які мають ознаки порнографії, — це фактично розповсюдження порнографічної продукції, передбачене статтею 301 ККУ.