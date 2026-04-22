Чи дозволить Україна вільний продаж зброї: Буданов відповів

Буданов пояснив, чому Україна не може вільно продавати озброєння під час війни

В умовах «гарячої фази війни» вільний продаж зброї неможливий, тому оборонно-промисловий комплекс не може працювати на експорт.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов учасникам Defense Tech Export Forum.

«Маємо бути відверті: вільний продаж зброї в умовах гарячої фази війни неможливий. Цього не зрозуміють ані наші військові на передовій, ані західні партнери, у яких ми самі просимо озброєння», — вважає керівник ОП.

На його думку, Україна може вільно продавати лише те, що має в достатньому надлишку, як-от морські дрони. Також можна експортувати зброю, яка вже майже не застосовується в нашій війні, але цілком затребувана в країнах Азії чи Африки. Це, наприклад, деякі далекобійні БПЛА чи ранні моделі FPV-дронів.

Крім того, Буданов наголосив, що наразі дуже важливо запобігти безконтрольному витоку технологій. Він запевнив, що не допустить потрапляння унікальних розробок до РФ через продаж готових виробів чи створення сумнівних «дочірніх компаній».

«Майбутнє українського ОПК — у технологічній перевазі. Закликав виробників уже зараз зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту. Впровадження ШІ та розробка власних систем управління — це єдиний шлях зберегти статус законодавців у сфері безпілотних технологій», — підсумував Буданов.

Нагадаємо, ще восени минулого року президент Зеленський заявив, що дозволив експорт зброї з України. Водночас, в останньому інтерв’ю Зеленський сказав, що українські виробники можуть експортувати зброю до партнерських країн лише після того, як забезпечать фронт.