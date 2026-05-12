Чи фігурує Зеленський у розслідуванні «Династії»: в НАБУ відповіли
Володимир Зеленський не фігурує у провадженнях НАБУ та САП, зокрема у справі про маєтки в «Династії».
Президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування НАБУ чи САП. В тому числі, у досудовому слідстві у справі щодо будівництва маєтків у котеджному містечку «Династія».
Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос на брифінгу.
«Президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у межех досудового розслідування», — уточнив він.
За словами Кривоноса, інші версії слідства щодо належності того чи іншого майна перевіряються в межах досудового розслідування, яке наразі триває.
Нагадаємо, вчора 11 травня, колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру у справі про будівництво котеджного містечка Династія в Козині під Києвом. Слідчі вважають, що учасники проекту планували збудувати резиденції для особистого проживання.
Сам Єрмак заявив, що не має жодного будинку, а лише одну квартиру.
Раніше УП публікувала розшифрування частини записів нібито розмов, які детективи НАБУ зробили в межах справи «Мідас» у київській квартирі Міндіча. У цих матеріалах, крім Тимура Міндіча, фігурують, зокрема, колишній перший помічник президента Сергій Шефір, жінка на ім’я Наталія, яку пов’язують із будівництвом у кооперативі «Династія», та Рустем Умєров.