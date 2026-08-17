Чи голосуватимуть у Раді за міністрів оборони та закордонних справ: ЗМІ дізналися деталі

Верховна Рада / © Associated Press

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У вівторок, 18 серпня, після перерви у роботі Верховної Ради народні депутати не голосуватимуть за призначення очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ.

Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на порядок денний парламенту та власні джерела серед народних обранців.

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Чому у Верховні Раді не голосуватимуть?

Зазначається, що головною причиною є те, що президент України Володимир Зеленський наразі ще не вніс до Верховної Ради кандидатури на ці посади. Згідно із законодавством, саме він подає до парламенту подання щодо очільників оборонного та зовнішньополітичного відомств.

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Окрім цього, співрозмовники видання у парламенті зазначають, що у залі наразі може не вистачити голосів для підтримки чинного виконувача обов’язків міністра оборони Євгенія Хмари.

«Для частини депутатів — це не питання за чи проти Хмари, це питання проти Федорова. Люди вимагають повернути Федорова. Повністю ігнорувати це важко», — заявив один із народних депутатів від фракції «Слуга народу».

Додатковою перепоною для призначення Євгенія Хмари є його поточний статус: він є чинним військовослужбовцем. Водночас Закон України «Про національну безпеку України» чітко передбачає, що посаду міністра оборони повинна обіймати цивільна особа.

Що стосується Міністерства закордонних справ, наразі обов’язки очільника відомства виконує Андрій Сибіга, який працював на цій посаді в уряді Юлії Свириденко.

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Відставка міністрів — останні новини

Нагадаємо, Верховна Рада 14 липня звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністерки, яку вона посіла торік 17 липня. Рішення підтримали 258 народних депутатів. Зауважимо, що напередодні заява очільниці Кабміну надійшла до ВРУ.

Також Михайло Федоров, який керував Міноборони останні пів року, пішов у відставку 15 липня. Після цього він різко розкритикував Олександра Сирського та підтвердив, що вимагав його звільнення з посади головнокомандувача.

Рішення про відставку колишнього очільника відомства викликало значний суспільний резонанс: у різних українських містах пройшли акції на його підтримку.

Вже у 16 серпня у Києві та інших містах України відновилися протести через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

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