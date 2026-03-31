Чи готова РФ до перемир'я на Великдень: Подоляк відповів

Війна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню на Великдень, розглядаючи це як можливий перший крок до більш тривалого миру. Водночас В Офісі президента наголошують: жодні домовленості не можуть передбачати територіальних поступок чи суперечити Конституції та міжнародному праву.

Про це 24 Каналу сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Росія наразі не демонструє готовності ні до перемир’я, ні до будь-якого формату зупинки активних бойових дій. Подоляк акцентує, що Москва продовжує робити ставку на атаки по цивільній інфраструктурі, використовуючи це як ключовий інструмент ведення війни.

Також Подоляк наголошує, що домовленості з Росією можливі лише за умови тиску з боку міжнародної спільноти.

«Я взагалі не розумію, як в когось може бути ілюзія, що з Росією можна вести ефективні переговори без примусу. Скільки воєн вже почала Росія після розпаду СРСР? З ними можна провести переговори, але лише з примусом. Україна поступово збільшує елементи цього примусу. Це, зокрема, удари по нафтопромислу», — зазначив Подоляк.

В Офісі президента додають, що для Росії війна залишається способом збереження нинішньої системи, а її завершення може спричинити внутрішні кризи в країні.

«Росія не готова до будь-якого життя в мирі. Війна для неї є єдиним форматом продовження існування. Як тільки вона закінчиться, так одразу у них виникнуть суттєві внутрішні проблеми. Це приведе до того, що Росія закінчить своє існування в такому форматі», — завершив Подоляк.

Раніше у Кремлі прокоментували ідею перемир’я на Великдень. Там заявили, що нібито не побачили чітко сформульованої ініціативи від України. Речник російського президента Дмитро Пєсков традиційно звинуватив Київ у небажанні миру та закликав до «рішень для його досягнення», а не тимчасового припинення вогню. При цьому у Москві цинічно стверджують, що саме Україна нібито потребує паузи через ситуацію на фронті.