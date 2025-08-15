Чи готова Україна до нової хвилі коронавірусу: в МОЗ розповіли про ситуацію з вакцинами

МОЗ запевняє, що Україна має достатню кількість ефективних вакцин від коронавірусу / © Associated Press

Реклама

В Україні зафіксовано понад 80 випадків нових субваріантів коронавірусу «Омікрон», відомих як «Стратус» і «Німбус». Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що країна повністю забезпечена вакцинами, які ефективно протидіють цим штамам.

Про це повідомив начальник відділу профілактики інфекційних хвороб МОЗ Олександр Заіка під час пресконференції щодо статистики захворюваності на COVID-19 в Media Center Ukraine.

Заіка нагадав, що вакцинація проти COVID-19 в Україні є безплатною та доступною у всіх регіонах. Завдяки співпраці з Глобальним альянсом по вакцинах, країна продовжує отримувати достатні обсяги препарату як для дорослих, так і для дітей. Зокрема, у вересні очікується нова партія вакцини від Pfizer для дітей віком від шести місяців.

Реклама

«На сьогодні в Україні зафіксовано й підтверджено випадки захворювання на нові субваріанти коронавірусу штаму Омікрон: 80 випадків субваріанта коронавірусу Stratus та 2 випадки субваріанта Nimbus. На щастя, ці штами не викликають тяжких захворювань та наслідків», — зазначив Заіка.

Представник МОЗ додав, що попри зростання кількості випадків, що є характерним для цього періоду, загальний рівень захворюваності значно нижчий, ніж минулого року.

«Минулого тижня зафіксовано понад 1 тисячу випадків. Але це менше, ніж аналогічний період минулого року. Було і до 5 тисяч випадків щотижня в аналогічний період. Зараз ми не говоримо про спалах, ми говоримо про зростання захворюваності саме в цей період часу, який мав місце і тогоріч», — прокоментував він.

Виконувач обов’язків генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко, який також брав участь у пресконференції, звернув увагу, що нові субваріанти легше поширюються серед молоді та дітей, часто у безсимптомній або легкій формі.

Реклама

«Саме це може призводити до прихованого поширення інфекції», — наголосив він.

Даниленко також нагадав про важливість вакцинації від грипу, яка є доступною, хоча й не безплатною, на відміну від щеплення проти COVID-19.

Нагадаємо, у Києві фіксують сезонний спалах COVID. Медики б’ють на сполох, зростає кількість госпіталізацій. Фахівці радять мешканцям Києва користуватися масками у місцях великого скупчення людей, особливо у закритих приміщеннях.