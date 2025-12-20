Чи готова Україна до виборів під час війни: у ЦВК дали чітку відповідь

Вибори / © УНІАН

Проведення будь-яких виборів в Україні в умовах чинного правового режиму воєнного стану є юридично неможливим. Для запуску виборчого процесу Верховна Рада має не лише змінити профільне законодавство, а й розв’язати низку супутніх правових колізій.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в інтерв’ю «РБК-Україна».

Юридичні перепони та політичні рішення

За словами представника ЦВК, питання проведення виборів лежить насамперед у політичній площині, а Комісія лише виконуватиме ухвалені парламентом рішення. Проте на заваді стоїть чинна нормативна база.

«Без зміни існуючого законодавства зараз про вибори ми взагалі говорити не можемо. Зміна законодавства про воєнний стан — це ж не тільки про вибори. Ми ж не можемо скасувати воєнний стан в частині виборів», — наголосив Дубовик.

Він додав, що зміна законодавства має бути комплексною, аби не зруйнувати всю правову систему країни, оскільки терміни виконання багатьох державних рішень та законів прив’язані саме до дати завершення воєнного стану. Крім того, законодавець має дати відповідь на питання, як поєднувати виборчий процес із триваючою мобілізацією.

Дубовик також нагадав, що Конституція України містить пряму заборону на проведення виборів до Верховної Ради під час війни.

Стан інфраструктури: від 20% пошкоджених дільниць

Оцінюючи технічну готовність до ймовірного голосування, заступник голови ЦВК зазначив, що стан приміщень є «більш-менш задовільним», хоча війна завдала суттєвих збитків інфраструктурі.

«В цілому, у нас на підконтрольній території десь від 20 до 25% дільниць розташовані у пошкоджених будівлях. На прифронтовій території, безумовно, такий відсоток вище. Але це не є фатальним, тому що саме приміщення виборчої дільниці можна за необхідності перемістити. Головне, щоб там були люди, головне, щоб там були виборці, а не мертві населені пункти, які повністю зруйновані», — зазначив Сергій Дубовик.

За його словами, у ЦВК розглядають можливість використання малих архітектурних форм (МАФів) та тимчасових споруд для організації голосування там, де капітальні будівлі зруйновані.

«Я думаю, місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, військової адміністрації зроблять все, щоб це було, коли для цього настануть передумови. Так що в цьому плані у нас більш-менш все готове. Є питання з виборчими скриньками. Є питання із системами зв’язку, але знову ж таки, під ту схему, яка буде організована, державні органи будуть її вибудовувати», — зазначив представник ЦВК.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру триматися за президентське крісло.

Польща висловила готовність долучитися до організації майбутніх виборів в Україні, запропонувавши практичну підтримку з боку Варшави.