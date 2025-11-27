Чи готова українська енергосистема до блекауту: в "Укренерго" розповіли

Енергосистема

Найгіршим сценарієм для енергосистеми України в умовах російських обстрілів залишається блекаут, подібний до того, що стався восени 2022 року. Однак наразі НЕК «Укренерго» та генерувальні компанії значно краще підготовлені до такого розвитку подій.

Про це заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко в ефірі Єдиного телемарафону у четвер.

«Найгірший сценарій ми вже проходили і знаємо, що це таке. Мета агресора — повністю знеструмити енергосистему, довести її до блекауту. На поточний момент мета РФ така сама — залишити Україну без світла, води, але ми більш готові. Як „Укренерго“, так і електростанції», — наголосив Зайченко.

Керівник системного оператора зазначив, що готовність включає:

Інженерний захист об’єктів.

Наявність ППО (протиповітряної оборони).

Відпрацьовані спеціальні дії персоналу для превентивного запобігання втраті стійкості системи та швидкого заживлення споживачів.

Зменшення відключень: не диво, а робота

Віталій Зайченко пояснив, що зменшення обсягів відключень електроенергії, яке спостерігається останніми днями, є результатом самовідданої роботи енергетиків та наявності необхідного резервного обладнання.

«Те, що відключень зараз стало менше, це не диво, а самовіддана робота енергетиків. Дуже великий плюс, що завдяки нашим партнерам накопичено багато обладнання на складах, що дозволяє швидко усувати пошкодження», — підкреслив він.

Найбільш складною залишається ситуація з енергозабезпеченням у прифронтових та прикордонних з Росією областях, зокрема, у Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій.

За словами очільника «Укренерго», ці регіони найбільше потерпають від ударів росіян, оскільки проти них застосовуються не лише ракети та «Шахеди», а й інші швидкі засоби ураження. Ремонтні бригади в цих областях працюють у найважчих умовах. Останні кілька днів графіки погодинних відключень застосовуються у менших обсягах, ніж раніше, охоплюючи від 0,5 до 2,5 черги одночасно.

Нагадаємо, за вказівкою «Укренерго» графіки відключень у п’ятницю застосовуватимуться протягом всієї доби.

Також не всі українці розуміють, що таке черги відключення світла, як вони розраховуються і скільки тривають.