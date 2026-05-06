Чи готові українці терпіти підвищення податків: що показало опитування
48% українців готові підтримати непопулярні рішення, включно з підвищенням податків, якщо це необхідно для отримання західного фінансування. Ще 30% виступають проти такого сценарію.
Про це свідчать дані з опитування Київського міжнародного іститута соціології.
За результатами опитування, 48% респондентів вважають, що Україна має схвалити всі необхідні реформи й рішення для отримання фінансової підтримки від Заходу. Навіть якщо серед таких кроків буде підвищення податків.
У запропонованому сценарії йшлося про те, що ці рішення можуть допомогти державі фінансувати оборону, соціальні програми та інші ключові потреби.
Водночас 30% опитаних виступили проти непопулярних рішень і підвищення податків. Вони обрали варіант, за якого Україна відмовляється від таких кроків, навіть якщо це може призвести до браку коштів на оборону або соціальні видатки.
Ще 22% респондентів не змогли визначитися зі своєю позицією.
Таким чином, українці розділилися у ставленні до можливого підвищення податків заради західного фінансування, однак найбільша частка опитаних все ж готова підтримати складні рішення, якщо вони потрібні для стабільного фінансування держави під час війни.
