Чи готовий Путін закінчити війну: оцінка британської розвідки

Війна Росії проти України / © ТСН

Колишній керівник британської розвідки MI6 Річард Мур, який пішов з цієї посади у вересні, заявив, що президент РФ Володимир Путін не має наміру досягати мирної угоди з Україною.

На цьому він наголосив у коментарі Bloomberg.

«За нинішніх умов — я роблю це на основі доступу до наших розвідувальних даних, який я мав кілька тижнів тому, — він [Путін] не готовий до угоди», — сказав Річард Мур.

За його словами, дані розвідки свідчать, що Путін не має наміру укладати угоду, оскільки він веде війну не просто за приєднання територій, а для «домінування над Україною та перетворення її на щось, що дуже схоже на її сусіда, Білорусь».

Ексголова британської розвідки вважає, що знадобиться більше аргументів для російського президента, щоб досягти угоди, такої якої прагне президент США Дональд Трамп

«На мою думку, на нього [Путіна] потрібно чинити більший тиск, щоб він був готовий до угоди», — сказав він.

При цьому Річард Мур конкретизував, який саме тиск потрібно чинити країнам Заходу на господаря Кремля, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.

«Більше тиску на полі бою. Українці мають недокапіталізовану оборонну промисловість. У них є вільні потужності, які можна профінансувати…. Ми можемо надати їм дозволи на використання далекобійної зброї, а також надати їм основи протиповітряної оборони. І є можливість чинити набагато більший тиск на Путіна вдома», — пояснив ексголова британської розвідки.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що переговори з президентом РФ Володимиром Путіним нічого не дадуть. Господаря Кремля можна тільки силою змусити припинити війну.