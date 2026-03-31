Росія може використати загальну мобілізацію не лише для війни проти України, а й для підготовки наступу на інші держави. Зокрема країни Балтії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

Чи планує Путін загальну мобілізацію в РФ

За словами глави держави, наразі немає точного підтвердження того, що Кремль готує масовий призов найближчим часом.

«Я б не поспішав стверджувати, що вони точно проводитимуть загальну мобілізацію. Чому? У мене немає точної інформації. Ми розуміємо, що такі сигнали були, але підтвердження немає. Тому я не впевнений, що найближчим часом у них є намір це зробити», — зауважив Зеленський.

Президент підкреслив, що у разі прийняття такого рішення масштаби дій РФ можуть вийти за межі українського фронту.

«Якщо Росія готуватиме загальну мобілізацію, ми повинні бути готовими до того, що така мобілізація не обмежуватиметься лише Україною. Він не піде на такі кроки тільки заради цього. Я не знаю, що саме він планує, але з аналізу можна припустити: якщо Путін піде на загальну мобілізацію, це буде для посилення тиску на території нашої держави, а також для підготовки до відкриття ще одного напрямку», — заявив глава держави.

Окрім цього додав, що цілями ворога можуть бути країни Балтії. Також президент вказав на досвід використання території Білорусі для розгортання наступу на початку повномасштабного вторгнення. Володимир Зеленський запевнив, що російське керівництво має власні проблемні питання та виклики, які супроводжують процес підготовки до подібних кроків.

