Чи готує Білорусь новий удар: у ДПСУ розповіли, що відбувається біля кордону з Україною

Загроза нападу з боку Білорусі

Реклама

Станом на 16 вересня Україна не фіксує посилення білоруських військових підрозділів безпосередньо біля кордону. Не йдеться ні про особовий склад, ні про техніку.

Про це в ефірі «День.LIVE» повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Реклама

За його словами, Білорусь продовжує проводити перевірки боєготовності та військові навчання. Водночас наразі ознак нарощування сил поблизу українського кордону не спостерігається.

Реклама

Демченко зазначив, що Мінськ не демонструє бажання активніше вступати у війну.

«Білорусь все-таки намагається уникнути тиску з боку Росії, щоб білоруська армія долучилася більш масштабно до війни проти нашої країни. Наслідки для білорусів, які перетнуть наш кордон, всі можемо розуміти. Не стане питання, стріляти чи не стріляти по будь-яким окупантам, які прийдуть на нашу землю», — наголосив Демченко:

Водночас залишається ризик використання Росією білоруської території як плацдарму. Це може статися у разі, якщо РФ матиме додатковий ресурс для активізації своїх дій на цьому напрямку.

Україна зі свого боку продовжує посилювати оборону кордону. Зокрема, йдеться про облаштування фортифікацій та мінно-вибухових загороджень на найбільш загрозливих ділянках.

Реклама

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про перевірку білоруської армії на готовність до мобілізації та війни. За його словами, вже перевірені танкові й мотострілецькі частини, а нині перевіряють артилерійські бригади. Водночас білоруський диктатор запевняє, що Мінськ не планує нападати на сусідні держави. В ISW зазначили, що від 2022 року Лукашенко уникає прямого залучення білоруських військових до російських операцій проти України. У РНБО також вважають, що військові маневри Мінська можуть бути спробою створити напруженість у Європі.

Лукашенко заявив про можливість мобілізації в Білорусі та доручив перевірити готовність армії. У РНБО України відреагували на військові маневри Мінська та наголосили на необхідності враховувати цей фактор. Водночас Україна стежить за ситуацією на білоруському напрямку.

Новини партнерів

Новини партнерів