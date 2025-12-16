Чи готує РФ новий похід на Чернігівщину: у ЗСУ оцінили загрозу

Чому наступ на Чернігівщину зараз малоймовірний

Станом на грудень 2025 року загроза широкомасштабного російського наступу на Чернігівську область є малоймовірною.

Про це повідомило головне управління комунікацій ЗСУ у відповідь на запит LIGA.net.

«Можливість проведення збройними силами Росії широкомасштабних наступальних дій на території Чернігівської області, виходячи з оцінки ситуації, напрямків зосередження основних зусиль та розгорнутих ними сил і засобів, у короткостроковій перспективі оцінюється як малоймовірна», — оцінили у ЗСУ.

За словами військових, за останні три місяці немає ознак формування нових ударних угруповань. Також відсутні суттєві зміни у складі та чисельності окупантів біля кордону.

Наразі основні зусилля росіяни зосереджують на обстрілах прикордонних територій Чернігівської області. Вони застосовують керовані авіабомби, РСЗВ, артилерію та різні типи дронів, щоб знищувати прикордонні міста і села Чернігівщини.

Також зберігається загроза застосування ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

У ЗСУ запевнили, що погрози «наступу на Чернігів» від російських пропагандистів та наказ російського диктатора Путіна про створення так званої «зони безпеки» вздовж кордонів Харківської, Сумської та Чернігівської областей є тиском на українське суспільство для поширення паніки і послаблення позицій України під час переговорів.

Раніше в РНБО пояснили, чи дійсно РФ готує наступ на Чернігів.