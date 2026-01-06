Чи готує Росія масований удар по Україні під час похолодання: військовий пояснив ситуацію

Атака по Україні / © ТСН

Найближчими днями, зокрема на вихідних, в Україні очікується короткочасне зниження температури. Це викликає побоювання щодо можливих масованих атак ворога на енергетичну інфраструктуру, аби завдати максимальної шкоди в мороз. Проте військовий оглядач вважає такий сценарій малоймовірним саме через прив’язку до погоди.

Про це в ефірі «Київ 24» розповів майор у відставці Олексій Гетьман.

За словами експерта, росіяни навряд чи готували повітряну атаку спеціально під це похолодання. Головний аргумент — час, необхідний для підготовки, не збігається з можливостями синоптиків.

Гетьман нагадав, що переміщення літаків із Далекого Сходу на аеродроми базування, такі як «Енгельс» чи «Оленья», а також підвезення і завантаження ракет — це тривала процедура.

«Процедура займає тиждень, наприклад. Тобто, підготуватися, перегнати літаки — це до двох тижнів. Тобто, що, вони два тижні тому знали точно прогноз, що в нас на вихідний буде похолодання? Неможливо», — наголосив військовий.

Він підкреслив, що точний прогноз погоди можна отримати лише на 2-3 дні вперед. Якщо ж йдеться про тижні, точність суттєво падає.

Чому неможливо підготувати удар «під прогноз»

Окрім логістики, існує ще й технологічний аспект планування атаки. Це не просто зліт літаків, а комплекс заходів, що потребує узгодження між різними родами військ.

«Якщо вони знають, що через 3 дні буде холодно, за 3 дні підготувати масову атаку неможливо. Це ж літаки, наземні ракети. Це комплекс», — пояснив Гетьман.

Експерт деталізував етапи підготовки, які неможливо пришвидшити. Кожній ракеті прописується індивідуальне льотне завдання (маршрут, висота, маневри). Також кожному бомбардувальнику встановлюється план польоту та пусків.

За словами експерта, дії узгоджуються між наземними пусковими установками, авіацією та флотом.

«Це доволі серйозна підготовка роботи. І за день-два її просто технологічно неможливо зробити», — підсумував Гетьман.

Нагадаємо, синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні вже цього тижня. За прогнозом Наталки Діденко, країну накриють сніг, мокрий сніг, сильний вітер та ожеледиця, особлива небезпека в ніч проти 7 січня. Найвідчутніше похолодання очікується 9–10 січня, однак сильні морози триватимуть недовго і почнуть відступати вже до 14 січня.