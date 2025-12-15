Чи гріх робити аборт у випадках соціальної або матеріальної скрути: священник Філюк пояснив

Відомий священник назвав аборт "вбивством" і присоромив мам, які посилаються на скруту. / © ТСН.ua

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив, чи є гріхом робити аборт у випадках соціальної, або матеріальної скрути.

Про це він сказав у своєму Іnstagram.

«Бідні ми духовно найбільше. Якщо Бог дає дитинку, то й дасть на дитинку. Робити аборт — гріх», — безапеляційно заявив священник.

Філюк назвав лише один випадок, коли церква не вважає аборт гріхом.

«Хіба в разі смерті матері, коли загроза смерті для матері є. Наприклад, плід у матері в череві почав відмирати і загниватись. То мусить людина робити, бо помре і мати, і дитинка вже нежива. В таких випадках гріха нема. Але назвати аборт, що то не є гріх, церква того не може. Тому що то вбивство ненароджених дітей», — зазначив священник.

Тому він закликав усіх майбутніх мам, які мали в думках зробити аборт, відмовитися від цієї ідеї.

«Хто не сповідався щодо того гріха, посповідайтеся. Візьміть покуту, покайтеся, наверніться і такого не робіть. В кого є думка про таке, то хай Бог бороне і заступить вас так робити. Дав Бог дитину — будете мати й на дитину. Не будете ви голодні. А ще якщо руки є, будете працювати, буде все добре. Але аборт робити не благословляється. Чи скрутне становище, чи не скрутне, народжувати. Мене зараз будуть критикувати, а я кажу так, як каже мені слово Боже. Я не можу казати, що вбивати, то не є гріх. То є гріх. Ще й свою дитину вбити», — підсумував Філюк.

