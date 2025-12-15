ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

Чи гріх робити аборт у випадках соціальної або матеріальної скрути: священник Філюк пояснив

Філюк пояснив, чи простить Бог аборт через матеріальні проблеми.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Відомий священник назвав аборт "вбивством" і присоромив мам, які посилаються на скруту.

Відомий священник назвав аборт "вбивством" і присоромив мам, які посилаються на скруту. / © ТСН.ua

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив, чи є гріхом робити аборт у випадках соціальної, або матеріальної скрути.

Про це він сказав у своєму Іnstagram.

«Бідні ми духовно найбільше. Якщо Бог дає дитинку, то й дасть на дитинку. Робити аборт — гріх», — безапеляційно заявив священник.

Філюк назвав лише один випадок, коли церква не вважає аборт гріхом.

«Хіба в разі смерті матері, коли загроза смерті для матері є. Наприклад, плід у матері в череві почав відмирати і загниватись. То мусить людина робити, бо помре і мати, і дитинка вже нежива. В таких випадках гріха нема. Але назвати аборт, що то не є гріх, церква того не може. Тому що то вбивство ненароджених дітей», — зазначив священник.

Тому він закликав усіх майбутніх мам, які мали в думках зробити аборт, відмовитися від цієї ідеї.

«Хто не сповідався щодо того гріха, посповідайтеся. Візьміть покуту, покайтеся, наверніться і такого не робіть. В кого є думка про таке, то хай Бог бороне і заступить вас так робити. Дав Бог дитину — будете мати й на дитину. Не будете ви голодні. А ще якщо руки є, будете працювати, буде все добре. Але аборт робити не благословляється. Чи скрутне становище, чи не скрутне, народжувати. Мене зараз будуть критикувати, а я кажу так, як каже мені слово Боже. Я не можу казати, що вбивати, то не є гріх. То є гріх. Ще й свою дитину вбити», — підсумував Філюк.

Раніше священник Олексій Філюк пояснив, чому жінки можуть заходити до храму без хустки та у штанах.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie