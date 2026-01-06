Чи гріх зробити аборт після зґвалтування окупантом: священник відповів

Відомий священник Олексій Філюк висловився про аборти після зґвалтувань окупантами

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини свою думку щодо складного питання: що робити українкам, які завагітніли після зґвалтування окупантами, якщо Церква вчить, що аборт — це гріх.

Про це Філюк сказав в інтерв’ю журналістці і блогерці Марічці Довбенко.

«Питання настільки складне і болюче. І багато українців постраждали від цього. Я тут не буду давати відповіді. Ну але позбавляти життя — цей плід, який в утробі… Ну що та дитина винна. Не дам чіткої відповіді. Але вбивати — це гріх. Тут гріха наробили інші — і ще й ми маємо брати гріх на душу, вбивати свій плід. Все одно ж це ваша яйцеклітина, ви його під серцем носили. І вбивати. Гріх. Важке питання», — розмірковує священник.

Раніше повідомлялося про те, що в РФ українка народила після зґвалтування окупантом і викинула немовля.