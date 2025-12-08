Чи існує небезпека витоку радіації: експерт розповів про ситуацію на ЧАЕС після атаки РФ

Пошкоджене укриття ректора на ЧАЕС

На Чорнобильській АЕС наразі небезпеки витоку радіації немає.

Про це в етері КИЇВ24 повідомив член Громадської ради при Державному агентстві з питань управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко, коментуючи ситуацію на ЧАЕС після атаки РФ.

«Справді, в новому безпечному конфайнменті на початку цього року ударним дроном пробили отвір, почалася пожежа і герметичність цього нового конфайнменту, який був побудований за останні роки, порушена. Герметичність і зараз найгірше, що росіяни зробили, вони відтермінували, вони відклали в часі ті заходи, які планувалися, з ліквідації наслідків аварії ще 86-го року. Але що це означає практично, скажімо так, для людей? Справа в тому, що ось цей новий безпечний конфайнмент, який побудували і який має зараз якраз і захищати від саркофагу, під яким є розвал четвертого реактора, він пошкоджений», — зазначив він.

Але саркофаг, який з 86-го року до сих пір стоїть під цією аркою, за словами Ємельяненка не постраждав. Тобто саркофаг стоїть і досі. Це вже, звісно, аварійна конструкція, бо в 86-му році вона будувалась без якихось термінів, скажімо так, обслуговування навіть 40, 50, 60 років, і саме тому над ним побудували ось цей новий безпечний конфайнмент, який зараз і є пошкодженим.

«Тобто Росія, ви бачите, вона примушує деградувати всіх, хто знаходиться навколо, щоб вони максимально відповідали своїй Росії. В нас був цей, в нас є цей конфайнмент, це найсучасніше, найтехнологічніше, найбільше в світі за розміром будівля об’єкт, який мав зберігати ось цей розвал реактора і під яким мав демонтуватися старий саркофаг. Але роботи з демонтажу ще не були проведені, тому в принципі небезпеці виходу радіації зараз наразі немає», — пояснив експерт.

Що передувало

Днями МАГАТЕ випустила звіт, у якому йшлося про те, що захисна арка над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС більше не виконує своїх основних функцій. Новий саркофаг було пошкоджено під час російського удару в лютому цього року.

Як повідомлялося, 1 жовтня ЧАЕС опинилася у блекауті через російський обстріл Славутича. Це спричинило критичні стрибки напруги в мережі. Внаслідок цього без електропостачання залишився новий безпечний конфайнмент — ключовий об’єкт, відомий як «Арка», який ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС.

Нагадаємо, 14 лютого 2025-го армія РФ вдарила дроном по саркофагу зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС. Укриття було фактично пробито. Але радіаційний фон після атаки залишався в нормі.