Чи хочуть українці референдум щодо миру: результати опитування

Переговори Україна-Росія

Серед українців відсутнє повне розуміння стосовно необхідності проведення референдуму щодо потенційної мирної угоди. Погляди громадян розділилися, хоча більшість все ж схиляється до ідеї проведення.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За результатами опитування ідею затвердження мирної угоди через всенародне волевиявлення підтримує трохи більше половини населення — 55% респондентів.

З іншого боку, значна частина суспільства ставиться до цієї ініціативи з пересторогою або відвертим несприйняттям, а саме:

32% опитаних виступають категорично проти проведення такого референдуму;

А 14% громадян мають сумніви або не змогли визначитися зі своєю позицією.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість українців не підтримують сценарій територіальних поступок Росії в обмін на гарантії безпеки від Заходу. Понад половина респондентів категорично відкидають ідею виведення військ з підконтрольної частини Донбасу, вказуючи на недовіру до РФ і міжнародних гарантій.

Водночас частина опитаних допускає такий компроміс лише за умови реальних і юридично зобов’язувальних гарантій безпеки, зокрема військової присутності союзників та посилення озброєння України.