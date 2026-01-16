- Дата публікації
Чи хочуть українці референдум щодо миру: результати опитування
Соціологи з’ясували ставлення громадян до можливого референдуму щодо мирної угоди.
Серед українців відсутнє повне розуміння стосовно необхідності проведення референдуму щодо потенційної мирної угоди. Погляди громадян розділилися, хоча більшість все ж схиляється до ідеї проведення.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
За результатами опитування ідею затвердження мирної угоди через всенародне волевиявлення підтримує трохи більше половини населення — 55% респондентів.
З іншого боку, значна частина суспільства ставиться до цієї ініціативи з пересторогою або відвертим несприйняттям, а саме:
32% опитаних виступають категорично проти проведення такого референдуму;
А 14% громадян мають сумніви або не змогли визначитися зі своєю позицією.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість українців не підтримують сценарій територіальних поступок Росії в обмін на гарантії безпеки від Заходу. Понад половина респондентів категорично відкидають ідею виведення військ з підконтрольної частини Донбасу, вказуючи на недовіру до РФ і міжнародних гарантій.
Водночас частина опитаних допускає такий компроміс лише за умови реальних і юридично зобов’язувальних гарантій безпеки, зокрема військової присутності союзників та посилення озброєння України.