Чи ламав чоловік руки при втечі з ТЦК на Одещині: військкомат прокоментував подію

Військові ТЦК / © Цензор.нет

У соціальних мережах та анонімних пабліках почала активно поширюватися інформація про подію в Овідіополі на Одещині. Автори дописів стверджують, що 42-річний чоловік нібито намагався втекти з приміщення територіального центру комплектування (ТЦК), внаслідок чого отримав тяжкі травми, численні переломи та був екстрено госпіталізований.

В Одеському обласному ТЦК та СП відреагували на ці повідомлення, назвавши їх повною вигадкою.

Представники Одеського обласного ТЦК та СП категорично спростували факт інциденту. За їхніми словами, описані події ніколи не відбувалися на території Одеського районного ТЦК в місті Овідіополь.

«Офіційно повідомляємо, що викладена у соцмережах інформація є вигаданою. Жоден громадянин не отримував травм у приміщеннях центру, а повідомлення про госпіталізацію у тяжкому стані є недостовірними», — йдеться у заяві відомства.

У ТЦК наголосили, що у своїй діяльності дотримуються принципів прозорості. Там запевнили: якби будь-який інцидент справді мав місце, суспільство отримало б офіційне роз’яснення та правову оцінку подій.

Військові переконані, що поширення подібних фейків має на меті дестабілізацію ситуації в регіоні та країні загалом. Це частина інформаційної війни, спрямованої на зрив мобілізаційних процесів.

«Подібні інформаційні вкиди мають на меті виключно дискредитацію мобілізаційних заходів та штучне створення суспільної напруги», — підкреслили в обласному ТЦК.

Нагадаємо, раніше одеські правоохоронці затримали підозрюваного у збройному нападі на військовослужбовця ТЦК. Він завдав йому ножового поранення і переховувався майже два місяці.