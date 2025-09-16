ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
241
2 хв

Чи мають батьки здавати гроші "на штори" в школі: пояснила омбудсменка

Батьківські внески в школах: коли це законно, а коли — вимагання?

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Школа

Школа / © pexels.com

Державні та комунальні заклади освіти не мають права вимагати від батьків обов’язкові благодійні внески. Конституція України гарантує безоплатну повну загальну середню освіту. Школи не можуть відмовити дитині в зарахуванні або цькувати її чи батьків через несплату.

Про це розповіла освітня омбудсменка Наталія Лещик.

Якщо ви все ж вирішили допомогти школі, робіть це на казначейські рахунки закладу. Це єдиний спосіб гарантувати, що кошти будуть офіційно зараховані на баланс школи та використані на її потреби. Школа зобов’язана звітувати про ці витрати, і ви маєте право ознайомитися з цими документами на вебсайті закладу.

Деякі школи пропонують перераховувати кошти на рахунки благодійних фондів чи громадських організацій. За словами омбудсменки, це не дає жодних гарантій, що гроші підуть саме на потреби школи. Крім того, ці організації можуть використовувати частину внесків на адміністративні витрати (зарплати, оренду), і закон це дозволяє.

Що робити, якщо в школі вимагають гроші?

Якщо від вас вимагають обов’язкові внески або цькують дитину за відмову платити, негайно звертайтеся до:

  • Засновника школи (місцевий орган управління освітою).

  • Правоохоронних органів.

  • Освітнього омбудсмена.

Наталія Лещик підкреслює: «Благодійні внески здійснюються людьми за власним бажанням і можливістю. Ніхто не може вимагати робити такі внески, обумовлювати їх розмір чи наслідки ненадання — це незаконно».

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив запуск експериментального проєкту, який передбачає тестове впровадження профільних освітніх програм для 10–12 класів у школах з академічним спрямуванням.

У разі загострення епідемічної ситуації школи в Україні матимуть право не допустити учнів без обов’язкових щеплень до занять у класі. Такі дії передбачені законами «Про освіту» та «Про захист населення від інфекційних хвороб».

