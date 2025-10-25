Чи мають електромобілі значний вплив на споживання електроенергії: пояснення експерта

Електромобіль / © Associated Press

Електромобілі не мають значного впливу на споживання електроенергії. Показник становить менше як 1% від усього обсягу споживання.

Про це розповів автомобільний блогер, творець Autogeek — першого електромобільного блогу в Україні Євгеній Муджирі в ефірі «КИЇВ24».

Експерт пояснив, що сьогодні весь автопарк електромобілів споживає за рік приблизно стільки ж електроенергії, скільки вся країна — за день чи півтора взимку.

«Тому зважати на ці цифри і звинувачувати електромобілістів в тому, що вони споживають ту електрику, яку міг хтось використати на інші цілі, це не зовсім коректно і не зовсім правильно, я вважаю» — завершив він.

