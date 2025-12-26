Чи мають Міндіч та Цукерман українське громадянство: що кажуть у президента та в МЗС

Бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман / © Радіо Свобода

Офіс президента та профільні відомства закрили інформацію про наявність українського громадянства у підсанкційних бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Банкова послалася на конфіденційність даних, попри статус осіб.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідь на журналістський запит.

У запиті видання поцікавилося, чи отримував Офіс президента або Комісія при президентові України з питань громадянства подання від Державної міграційної служби чи СБУ щодо припинення, позбавлення або втрати громадянства держави Міндічем і Цукерманом.

Окремо журналісти поцікавилися в ОП, чи підписувався Указ глави держави про припинення, позбавлення або втрату громадянства України зазначеними особами.

«Запитувана вами інформація містить конфіденційну інформацію щодо інших осіб. Матеріали запиту не містять відомостей стосовно згоди інших осіб на поширення інформації про них… Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (стаття 32 Конституції)», — відповіла керівниця департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу президента Наталія Сергеєва.

Відповідь ОП на запит / © Главком

Офіс президента також скерував запит видання до Міністерства закордонних справ та Державної міграційної служби. Зокрема, у МЗС зазначили, що не володіють інформацією, якої стосувався запит.

Відповідь МЗС України на запит / © Главком

Своєю чергою перша заступниця очільника ДМС Ірина Ковалевська відмовила у наданні відповіді на запит, аргументувавши це тим, що звернення було оформлене неналежним чином.

Нагадаємо, МВС України оголосило в розшук Міндіча та Цукермана як осіб, що переховуються від слідства від 20 листопада 2025 року. Міндіча розшукує НАБУ за звинуваченнями у відмиванні доходів, створенні злочинної спільноти та втручанні в діяльність державного діяча. Цукерману інкримінують участь у злочинній організації та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Перед цим президент Володимир Зеленський підписав указ №843 про запровадження санкцій проти Міндіча та Цукермана, які фігурують у справі щодо корупції в «Енергоатомі».

У листопаді «РБК-Україна» з посиланням на джерела інформувало, що юристи розглядають можливість позбавлення Міндіча українського громадянства через справу про корупцію в «Енергоатомі».