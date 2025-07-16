Чи мають право ФОП на бронювання від мобілізації - пояснення

Бронювання / © ТСН.ua

Реклама

Наразі підприємці, які працюють як ФОП, не мають можливості забронювати себе чи своїх працівників, адже не зобов’язані вести військовий облік. Проте ситуація може змінитися: у Верховній Раді розглядають кілька законопроєктів, які дозволять впровадити механізм «економічного бронювання» для цієї категорії осіб.

Про це пише 24 канал.

Чи мають ФОПи право на бронювання зараз

Згідно з чинною постановою КМУ №76 від 27 січня 2023 року, відстрочка надається лише тим, хто працює в організаціях або на підприємствах, що ведуть персональний військовий облік. Це виключає ФОПів — як самозайнятих осіб, так і їхніх працівників. Таким чином, на поточний момент приватні підприємці не мають механізму для подання заяви на бронювання.

Реклама

Хто з ФОП зможе розраховувати на бронювання

У Раді зареєстровані кілька законопроєктів (№11331, 11331-2, 11332), які пропонують надати ФОПам можливість отримати бронювання за умови виконання ряду критеріїв:

щомісячний задекларований дохід — не менше 61 200 грн (що втричі перевищує обов’язковий збір у ~20 400 грн);

підтвердження активної підприємницької діяльності в попередньому році;

реєстрація ФОП щонайменше за пів року до запровадження закону;

відсутність податкових або соціальних заборгованостей.

Після ухвалення закону, Кабінет Міністрів має затвердити чіткий порядок надання відстрочки для таких підприємців, а саме бронювання буде можливим після сплати визначеного збору.

Чого чекати надалі

На сьогоднішній день зміни ще не прийняті, однак є всі передумови для того, щоб ФОПи з високими доходами та прозорою діяльністю також могли отримати бронювання — як і працівники стратегічних підприємств. Якщо законопроєкти підтримають, це дозволить підприємцям захистити себе від мобілізації, не припиняючи економічної активності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні мобілізовані ФОПи або ті, хто підписав контракт на службу в ЗСУ, звільняються від податків і звітності на весь час служби — це передбачають нові зміни до Податкового кодексу.

Реклама