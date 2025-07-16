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Чи мають право ФОП на бронювання від мобілізації - пояснення
У Раді пропонують надати відстрочку тим, хто приносить значну користь економіці.
Наразі підприємці, які працюють як ФОП, не мають можливості забронювати себе чи своїх працівників, адже не зобов’язані вести військовий облік. Проте ситуація може змінитися: у Верховній Раді розглядають кілька законопроєктів, які дозволять впровадити механізм «економічного бронювання» для цієї категорії осіб.
Про це пише 24 канал.
Чи мають ФОПи право на бронювання зараз
Згідно з чинною постановою КМУ №76 від 27 січня 2023 року, відстрочка надається лише тим, хто працює в організаціях або на підприємствах, що ведуть персональний військовий облік. Це виключає ФОПів — як самозайнятих осіб, так і їхніх працівників. Таким чином, на поточний момент приватні підприємці не мають механізму для подання заяви на бронювання.
Хто з ФОП зможе розраховувати на бронювання
У Раді зареєстровані кілька законопроєктів (№11331, 11331-2, 11332), які пропонують надати ФОПам можливість отримати бронювання за умови виконання ряду критеріїв:
щомісячний задекларований дохід — не менше 61 200 грн (що втричі перевищує обов’язковий збір у ~20 400 грн);
підтвердження активної підприємницької діяльності в попередньому році;
реєстрація ФОП щонайменше за пів року до запровадження закону;
відсутність податкових або соціальних заборгованостей.
Після ухвалення закону, Кабінет Міністрів має затвердити чіткий порядок надання відстрочки для таких підприємців, а саме бронювання буде можливим після сплати визначеного збору.
Чого чекати надалі
На сьогоднішній день зміни ще не прийняті, однак є всі передумови для того, щоб ФОПи з високими доходами та прозорою діяльністю також могли отримати бронювання — як і працівники стратегічних підприємств. Якщо законопроєкти підтримають, це дозволить підприємцям захистити себе від мобілізації, не припиняючи економічної активності.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні мобілізовані ФОПи або ті, хто підписав контракт на службу в ЗСУ, звільняються від податків і звітності на весь час служби — це передбачають нові зміни до Податкового кодексу.