Чи мають право працівники ТЦК заходити до квартири та вручати повістки вночі: юрист пояснив

Повістка / © ТСН.ua

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В Україні вручення повістки про мобілізацію на військову службу уночі є законним, однак це не надає представникам ТЦК права самовільно переступати поріг приватного житла чи готельного номера.

На цьому наголосив військовий юрист компанії «Приходько та партнери» Данило Гончаренко у коментарі для видання «Телеграф».

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За словами юриста, хоча закон і дозволяє оповіщення громадян у цілодобовому режимі, це не скасовує недоторканності житла без згоди самого мешканця.

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«Право на оповіщення і право на проникнення до житла мають різні правові підстави», — наголосив юрист.

Чи можуть працівники ТЦК вручати повістки вночі

За словами Гончаренка, представники ТЦК можуть оповіщати людей навіть уночі.

«За пунктом 35 Порядку, затвердженого постановою Кабміну № 560 від 16 травня 2024 року, повістки військовозобов’язаним і резервістам вручають цілодобово», — пояснив юрист.

Водночас вручати повістки можна за місцем проживання, роботи чи навчання, у громадських місцях і будівлях та на блокпостах.

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«Тому сам факт вручення повістки після 22:00 або вночі не свідчить про порушення закону. Але цілодобове оповіщення не дає ТЦК додаткових повноважень на примусове проникнення до житла», — додав він.

Чи мають право працівники ТЦК заходити до оселі без дозволу власника

Юрист також пояснив, чи можуть працівники ТЦК зайти до оселі без дозволу власника.

«За загальним правилом — ні. Стаття 30 Конституції гарантує недоторканність житла. Тому ТЦК не можуть самовільно заходити до квартири чи приватного будинку лише для того, щоб вручити повістку або перевірити військово-облікові документи», — сказав Гончаренко.

За словами експерта, стаття 38 Закону «Про Національну поліцію» дозволяє поліцейським входити до житла без рішення суду в окремих невідкладних випадках:

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для порятунку життя під час надзвичайної ситуації;

під час безпосереднього переслідування підозрюваного у кримінальному правопорушенні;

щоб припинити злочин, який загрожує життю людей у приміщенні.

«Сам по собі воєнний стан, наявність повістки чи участь поліцейського у групі оповіщення не дають автоматичного права зламувати двері», — наголосив Гончаренко.

Раніше ми писали, що робити, якщо в ТЦК проти волі забрали телефон. Адвокат надав покроковий алгоритм. Він наголосив, що діяти потрібно в той самий день, аби зафіксувати порушення та вимагати повернення майна. Заява про кримінальне правопорушення та вимоги щодо надання записів з відеореєстраторів є головними інструментами захисту, якщо у вас примусово вилучили телефон у ТЦК.

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