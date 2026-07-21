Чи має право ТЦК зупиняти авто та перевіряти паспорти: омбудсмен заявляє про тотальні порушення

Не мають права витягати з авто та душити людей: омбудсман жорстко оцінив дії ТЦК / © ТСН.ua

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що військові ТЦК не мають права зупиняти авто і перевіряти паспорти.

Про це омбудсмен сказав в інтерв’ю «Новини.Live».

Поліція не може спокійно стояти і дивитися на порушення з боку ТЦК

Лубінець наголосив, що військові ТЦК не мають права вчиняти насилля над цивільними, якою б не була ситуація. Він навів приклад, коли військовий ТЦК відтягував і душив жінку, яка заважала мобілізаційним заходам.

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«Суспільство розділилося на два табори: половина каже — "чому жінка ображала військових". Звісно, військових ображати не можна. Але водночас і військовому не можна душити жінку. Причому, коли її відтягнули, вона не становила жодної загрози», — пояснив він.

Омбудсмен закликав поліцію негайно реагувати на такі злочини, навіть якщо їх скоюють люди у формі та балаклавах.

90% випадків мобілізації — з порушеннями

За його оцінкою, приблизно 90% випадків мобілізації нині супроводжуються порушенням прав громадян.

«Приблизно 10%, на мій погляд, відбувається з дотриманням процедур. 90% — це пряме порушення прав громадян України. Оці балаклави — я з усіма міністрами оборони, з усіма, з трьома, які працювали в умовах повномасштабної війни, я порушував це питання. Здавалося б, це дуже легко вирішити», — сказав Лубінець.

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ТЦК не має права зупиняти авто

Лубінець нагадав про розмежування повноважень між працівниками ТЦК і поліції. Він пояснив, що перевіряти документи, встановлювати особу та зупиняти авто відповідно до законодавства мають право виключно працівники поліції, Нацгвардії або ДПСУ.

Представники ТЦК, своєю чергою, можуть перевіряти лише військово-облікові документи після того, як особу вже встановлено правоохоронцями.

Однак часто під час затримання співробітниками ТЦК поліція взагалі відсутня.

«Вони не мають права зупиняти автомобіль. Вони не мають права встановлювати блокпости. Вони не мають права зупиняти будь-яку людину і без жодних пояснень починати людину витягати з автомобіля, застосовувати силу. Не мають права», — наголосив омбудсмен.

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Раніше Дмитро Лубінець розкрив приголомшливі факти катувань і приховування смертей мобілізованих у приміщеннях ТЦК.

Також він розповів, скільки коштує вийти з буса і приміщення ТЦК.

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