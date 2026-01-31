Чи мають право в ТЦК забирати телефон: юристка відповіла

ТЦК / © ТСН

В Україні почастішали випадки, коли під час візиту до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у громадян вилучають мобільні телефони. Однак юристи наголошують: такі дії з боку представників військкоматів або поліції є прямим порушенням чинного законодавства та конституційних прав людини.

Про це розповіла військова юристка Діана Тернова в коментарі «РБК-Україна».

Експертка підкреслює, що в українському законодавстві відсутні норми, які б дозволяли працівникам ТЦК або поліцейським вилучати особисті гаджети громадян без відповідних процесуальних підстав.

«Поліція або працівники ТЦК не мають права вилучати телефон чи забороняти ним користуватися. Це пряме порушення права на захист і доступ до адвоката, гарантованого Конституцією», — зазначила Тернова.

Юристи акцентують увагу на тому, що приміщення ТЦК та СП не належать до переліку режимних секретних об’єктів, де діє тотальна заборона на використання засобів зв’язку для відвідувачів.

Відтак, вимога здати телефон на вході або безпосередньо в кабінетах не ґрунтується на законі.

У випадку затримання особи представниками поліції для доправлення до ТЦК, правоохоронці мають чіткий алгоритм дій, прописаний у законі. Вони зобов’язані:

Негайно повідомити родичів затриманого про його місцеперебування. Надати затриманому реальну можливість зв’язатися з адвокатом або звернутися до центру безоплатної правової допомоги.

Будь-які спроби фізично відібрати телефон або заборонити здійснити дзвінок юристи радять фіксувати (за можливості) та оскаржувати як перевищення службових повноважень.

Нагадаємо, військовозобов’язаним загрожують штрафи від 17 тис. грн за порушення правил військового обліку. Тривала заборгованість відкриває шлях до виконавчої служби та арешту активів. Юристка пояснила, за яких умов можлива конфіскація майна та як діяти, щоб захистити власні права.