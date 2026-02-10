ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
796
Час на прочитання
2 хв

Чи мають право забирати телефон у мобілізованого: позиція ТЦК та відповідь Лубінцю

У ТЦК зізналися, що забирають телефони у мобілізованих без вказівки «зверху», але запевнили, що мають вагому безпекову причину.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У ТЦК різко відповіли Лубінцю на критику через відібрані телефони

У ТЦК різко відповіли Лубінцю на критику через відібрані телефони / © Фото з відкритих джерел

Вказівки «зверху» забирати телефони у мобілізованих немає. Така практика з’явилася «на місцях» через людей, які в соцмережах розкривали розташування збірних пунктів і центрів.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в ефірі «Радіо Свобода».

Ведуча Власта Лазур запитала Істоміна, чому не можна залишити телефон військовозобов’язаним призовникам, щоб вони могли сповістити своїх рідних, а не щоби їх шукали по декілька днів.

«Стосовно забирання гаджетів — це рішення, я так розумію, районних ТЦК, безпосередньо тих, хто займається на місцях», — відповів він.

На уточнювальне питання, чи це самовільне рішення, Істомін не відповів.

«Централізовано не було вказівки забирати гаджети, якщо ви про це. А почалося це після того, як громадяни почали відверто публікувати відео навіть з території збірних пунктів, так само повідомляючи, де вони зараз перебувають, в соцмережах, що ставило, м’яко кажучи, в незручну ситуацію з безпекової сторони. Особливо після того, як по ТЦК та СП почали наноситися дронові удари. У нас це було в Полтаві, у нас це було в Кременчуці. От, після цього було б дещо неправильним давати можливість навіть тим самим військовозобов’язаним повідомляти, в тому числі ворогу, де знаходяться ТЦК», — зазначив речник Полтавського ОТЦК.

Яке може бути рішення

Свого бачення вирішення проблеми Істомін не запропонував, але розкритикував омбудсмена Дмитра Лубінця, який недавно озвучив цю проблему з телефонами у мобілізованих.

«Нехай пан Лубінець пропонує рішення, якщо він критикує. Знаєте, я дуже часто чую критику, як не потрібно робити, але я чомусь не бачу пропозицій, як потрібно це зробити, щоб це всіх влаштовувало. Як зробити ці 90% комплектування війська так, як пропонує пан Лубінець?», — зазначив речник.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець на засіданні Тимчасової слідчої комісії розкритикував ТЦК за вилучення телефонів у призовників.

